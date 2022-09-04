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Виключно добровільно: Міноборони спростувало фейк про військовий облік жінок

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Виключно добровільно: Міноборони спростувало фейк про військовий облік жінок
З 1 жовтня жінки повинні будуть ставати на військовий облік
Фото з відкритих джерел

Постановка жінок на військовий облік здійснюватиметься добровільно

Інформація щодо необхідності постановки на облік жінок певних спеціальностей не відповідає дійсності, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Вона зазначила, що Міноборони розробило і передало до верховної ради пропозиції змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільної постановки на військовий облік жінок.

Маляр наголошує, що постановка жінок на військовий облік встановлена законом, тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно, адже це повноваження Ради. Якщо ж будуть прийняті зміни – оборонні відомства їх виконають.

Вона додала, що на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте у ЗСУ залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Тому, у разі прийняття змін до закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

«Ще раз нагадую – йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою», – додала Маляр.

Як відомо, Верховній Раді України пропонують зробити військовий облік жінок добровільним та розпочати цей процес після завершення війни.

Міноборони пропонує:

  • скоротити перелік спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;
  • зробити постановку жінок на військовий облік добровільною;
  • почати процес взяття жінок на військовий облік після завершення дії особливого періоду.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.

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Теги: ЗСУ Міноборони

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