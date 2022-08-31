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Військовий облік жінок. Міноборони подало пропозиції до Ради

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Військовий облік жінок. Міноборони подало пропозиції до Ради
З 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила
фото ілюстративне

Міноборони пропонує зробити постановку жінок на військовий облік добровільною

Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

«Ще раз нагадую – йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою», – додала Маляр.

Як відомо, Верховній Раді України пропонують зробити військовий облік жінок добровільним та розпочати цей процес після завершення війни.

Міноборони пропонує:

  • скоротити перелік спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;
  • зробити постановку жінок на військовий облік добровільною;
  • почати процес взяття жінок на військовий облік після завершення дії особливого періоду.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.

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Теги: військові війна

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