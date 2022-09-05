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Генштаб назвав спеціальності жінок, які потрібні армії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генштаб назвав спеціальності жінок, які потрібні армії
Є такі професії, які завжди ставали на облік, зокрема, медики
фото ілюстративне

Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніки

Інформація про те, що з 1 жовтня жінки, професії яких перебувають у списку військово-облікових спеціальностей, мають стати на військовий облік, не відповідає дійсності. Втім, є низка спеціальностей, які потрібні Генштабу. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Також Маляр уточнила, що є такі професії, які завжди ставали на облік. Наприклад, якщо говорити про медиків.

«Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях. Це невеликий список. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніки», – сказала Маляр.

Як відомо, Верховній Раді України пропонують зробити військовий облік жінок добровільним та розпочати цей процес після завершення війни.

Міноборони пропонує:

  • скоротити перелік спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;
  • зробити постановку жінок на військовий облік добровільною;
  • почати процес взяття жінок на військовий облік після завершення дії особливого періоду.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.

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Теги: Міноборони війна Генштаб жінка

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