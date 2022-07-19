Нардепи звільнили Венедіктову з посади генпрокурора

Венедіктова була присутня на засіданні парламенту

«За» проголосували 264 нардепи

Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

По фракціях голосували так:

«Слуга народу» – 198;

«Європейська солідарність» – 0;

«Батьківщина» – 10;

«Платформа за життя та мир» – 14;

«За майбутнє» – 9;

«Голос» – 0;

«Довіра» – 17;

«Відновлення України» – 10;

позафракційні – 6.

Венедіктова була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням.

«Надати згоду на звільнення президентом України Венедіктової Ірини Валентинівни з посади генерального прокурора України», – йдеться в тексті постанови.

Зазначимо, що згідно з статтею 106 Конституції України, президент призначає на посаду та звільняє з посади генерального прокурора за згодою Верховної Ради України.

Перед цим президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідне подання.

Вчора Ірина Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення і заявила, що продемонструвала гарні результати роботи.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

Як повідомлялсоя, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

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