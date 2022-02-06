Фонд держмайна виставив на аукціон п'ять спиртзаводів
Фонд держмайна виставив на продаж п’ять спиртзаводів
фото з відкритих джерел
Сумарна стартова ціна всіх оголошених аукціонів становить понад 140 млн грн
Фонд держмайна України у період з 25 лютого до 4 березня виставить на приватизацію п'ять спиртових активів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ФДМ.
До переліку увійшли об’єкти ДП «Укрспирт»:
- Вузлівське (Львівська область) – аукціон 25 лютого. Стартова ціна – 21 708 351,18 грн;
- Марилівське (Тернопільська область) – аукціон 28 лютого. Стартова ціна – 52 100 868,74 грн;
- Струтинське (Львівська область) – аукціон 1 березня. Стартова ціна – 31 338 684,70 грн;
- Червонослобідське (Київська область) – аукціон 2 березня. Стартова ціна – 9 776 602,60 грн;
- Стадницьке (Київська область) – аукціон 4 березня. Стартова ціна – 26 393 749,40 грн.
Сумарна стартова ціна всіх лотів становить понад 140 млн грн.
Також повідомлялося, що Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин.
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