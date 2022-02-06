  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Фонд держмайна виставив на аукціон п'ять спиртзаводів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фонд держмайна виставив на продаж п&rsquo;ять спиртзаводів - Фонд держмайна виставив на аукціон п'ять спиртзаводів
    Фонд держмайна виставив на продаж п’ять спиртзаводів
    фото з відкритих джерел

    Сумарна стартова ціна всіх оголошених аукціонів становить понад 140 млн грн

    Фонд держмайна України у період з 25 лютого до 4 березня виставить на приватизацію п'ять спиртових активів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ФДМ.

    До переліку увійшли об’єкти ДП «Укрспирт»:

    • Вузлівське (Львівська область) – аукціон 25 лютого. Стартова ціна – 21 708 351,18 грн;
    • Марилівське (Тернопільська область) – аукціон 28 лютого. Стартова ціна – 52 100 868,74 грн;
    • Струтинське (Львівська область) – аукціон 1 березня. Стартова ціна – 31 338 684,70 грн;
    • Червонослобідське (Київська область) – аукціон 2 березня. Стартова ціна – 9 776 602,60 грн;
    • Стадницьке (Київська область) – аукціон 4 березня. Стартова ціна – 26 393 749,40 грн.

    Сумарна стартова ціна всіх лотів становить понад 140 млн грн.

    Також повідомлялося, що Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин.

    Читайте також:
    Теги: Укрспирт завод держава Фонд державного майна аукціон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фонд держмайна виставив на аукціон п'ять спиртзаводів