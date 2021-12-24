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    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони

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    Черги до військоматів тепер виглядатимуть саме так? - Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Черги до військоматів тепер виглядатимуть саме так?

    Деякі чоловіки будуть радіти, якщо їхніх дружин заберуть до армії?

    17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони №133. Ним затверджено перелік галузей і професій за якими працюючі жінки мають перебувати на військовому обліку.

    Нова ініціатива відразу наробила галасу в мережі.

    Зокрема, інтернет-гумористи жартують, що тепер деякі чоловіки будуть навіть щасливі, якщо їхніх дружин заберуть до армії.

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    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони
    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони

    Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

    У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

    Відомо, що вагітних та жінок із малолітніми дітьми також братимуть на військовий облік.

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    Теги: ЗСУ Міноборони армія жінка
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    Військовий облік жінок: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на указ Міноборони