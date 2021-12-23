Жінок поставлять на військовий облік. Як це відбуватиметься

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я та віком

При взятті жінок на військовий облік враховуватиметься їх придатність до проходження військової служби за станом здоров’я та віком

Роботу з постановки жінок на військовий облік планується до кінця наступного року

Взяття жінок на військовий облік, яке невдовзі розпочнуть Збройні сили України, здійснюється, зокрема, для того, щоб з'ясувати, яка кількість жінок, що мають дефіцитні спеціальності, потенційно можна залучити до військової служби в разі нагальної потреби. Про це під час брифінгу розповіли представники Міністерства оборони України.

Начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Ярослав Горбач повідомив, що роботу з постановки жінок на військовий облік планується завершити до кінця наступного року. Він наголосив, що штрафні санкції за ухилення від обліку впроваджуватимуться, ймовірно, вже після 2022 року.

Також, за словами військовослужбовця, процес взяття жінок на облік не означає початку їх масового призову на службу чи включення до планів мобілізаційних заходів.

«Ми за шість хвиль мобілізації призвали на військову службу 200 тис. осіб. Жодна жінка без її згоди на військову службу не призвалася. Так, були у нас жінки, призвані за мобілізацією, але на добровільній основі», – зазначив Ярослав Горбач.

Військові нагадали, що наразі в Україні певна клькість жінок, а саме, близько 10 тис., вже перебуває на військовому обліку.

Упродовж 2022 року відпрацьовуватиметься механізм взяття жінок на військовий облік. Його, як і у випадку із чоловіками, здійснюватимуть Територіальні центри комплектування (колишні військомати).

Перелік документів, які жінкам буде портібно принести до центрів комплектування:

Паспорт гормадянина України;

номер картки платника податків;

Свідоцтво про шлюб;

Свідоцтво про освіту;

довідка з місця роботи;

сертифікат про вакцинацію;

3 фотокартки 3x4 см.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер повинні стати на облік військовозобов'язаних.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

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