Жіночко, вас розшукує військкомат! Чи видадуть українкам зброю

«Військовий облік і військова служба – це різні речі»

17 грудня набрав чинності наказ Міноборони №133, яким затверджено розширений перелік галузей і професій за якими працюючі жінки мають перебувати на військовому обліку. Згідно з текстом документу, який було сформульовано ще 11 жовтня, а зареєстровано в Міністерстві юстиції 3 грудня. Відповідно до тексту документу, взяттю на облік підлягатимуть жінки до 60 років, що мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони. До того переліку увійшли понад 100 спеціальностей – від громадського харчування до видавництва та поліграфії. До прикладу, на облік мають стати жінки, чия професія пов’язана із готельно-ресторанною (скажімо, офіціантки) чи із бібліотечною справою.

Контролювати, чи стали жінки на військовий облік, мають роботодавці. Якщо не проконтролюють, будуть оштрафовані на суму від 5100 до 8500 грн. Працівницю-уклоністку від обліку теж очікуватиме штраф: від 850 до 1710 грн.

«Це нормальна практика для країн, які знаходяться у стані війни. Приклад – Ізраїль. У нас в умовах сусідства з РФ схожа ситуація. Чомусь ні у кого не виникає питань, чому перевіряються бомбосховища, робота сирен. Ми ухвалили закон про національний спротив, згідно з яким обороняються не лише силові структури, а й суспільство», – пояснив в коментарі «Главкому» генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук Ігор Романенко.

Що таке національний спротив?

Складова оборони України, що включає в себе комплекс заходів, які організовуються та здійснюються в мирний час і в особливий період з метою максимального залучення громадян до забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності, стримування і відсічі агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити агресію.

Що кажуть у Міністерстві

На закиди журналістів про те, що інформація про наказ Міноборони, який набув чинності 17 грудня, з’явилась у ЗМІ лише зараз, 22-23 грудня, у Міноборони знизують плечима. Мовляв, у професійних колах розмови про такий облік точилися ще з березня, а сам документ був сформульований ще 11 жовтня.

Головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний підкреслює: процес узяття на облік військовозобов'язаних жінок відбуватиметься поступово та планово, протягом орієнтовно наступного року, а то й довше. Штрафувати впродовж усього наступного року ніхто нікого не буде.

«Назріла необхідність створення такого документа, який би дозволяв нам, військовим, бачити жінок, яких можна буде залучити під час захисту нашої держави. Тому народився цей наказ, трохи більше ніж 100 спеціальностей туди внесли… Я хочу заспокоїти жінок, хоч я за гендерну рівність, – уже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це зробити. Ми будемо робити все планово», – наголошує Залужний. Він підкреслює: «Військовий облік і військова служба – це різні речі».

Що робити жінкам

Жінка, яка має професію, що входить у затверджений Міноборони перелік, має сама прийти до Центру територіального комплектування (список Центрів та їх контактних даних можна подивитися тут) із такими документами:

паспорт

ідентифікаційний код

свідоцтво про шлюб чи розлучення (за наявності)

свідоцтво про народження дитини (дітей, за наявності)

документ про здобуття освіти

довідка з місця роботи із вказанням професії жінки

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ковід-сертифікат

Після цього її відправлять на проходження медичної комісії – для визначення стану здоров’я і військової придатності.

Відповіді на додаткові запитання можна буде отримати за телефонами командування Сухопутних військ: 093 823-07-70, 066 823-07-70, 068 823-07-70 e-mail: [email protected]/

Уникати постановки на облік у Міноборони не радять. Кажуть: якщо штраф не є аргументом для жінки, щоб піти і стати на облік, то отримати документ про те, що вона стоїть на обліку їй доведеться, скажімо, для реєстрації шлюбу, прописки чи виписки із місця проживання.

На питання журналістів про те, чим можуть бути корисними для ЗСУ, скажімо, журналісти чи офіціантки, у Міноборони наполягають: служити на користь країни зможуть усі представниці професій з переліку: ті ж журналісти працюватимуть прессекретарями, що важливо в умовах інформаційної війни, офіціантки робитимуть те саме, що і в мирному житті, але обслуговуватимуть військових.

«Ми за шість хвиль мобілізації призвали на військову службу 200 тис. осіб (йдеться про жінок, які отримали вєнну освіту, служили за контрактом тощо, – «Главком»). Жодна жінка без її згоди на військову службу не призвалася. Так, були у нас жінки, призвані за мобілізацією, але на добровільній основі», – заспокоює Начальник управління персоналу Командування сухопутних військ ЗСУ Ярослав Горбач.

Реакція соцмереж

Наказ «залишиться пшиком», вважає блогерка, офіцер Збройних Сил Олена Білозерська, оскільки на постановку на військовий облік таку величезну кількість жінок, потрібен не один місяць. «До того часу «або ішак здохне, або падишах», – зазначає Білозерська.

Крім того, жінки в армії об'єктивно не потрібні, окрім тих небагатьох, які свідомо хочуть у ній служити. Потрібні медики, ефективні менеджери, знавці логістики тощо. Цей наказ – всього лише «наша відповідь Чемберлену». Взаємні лякалки. МНС Росії опублікувало інструкцію про похорон загиблих на війні за спрощеною процедурою у братських могилах (ух, як страшно!) – у нас вирішили поставити на військовий облік жінок. Явища одного порядку», – акцентує вона.

скріншот сторінки Олени Білозерської

Такої ж думки і ексміністр оборони Анатолій Гриценко. «Розуміючи масштаби цієї роботи, можу сказати: на виконання наказу потрібно років півтора-два мінімум, і це в мирних умовах, і коли військкомати в кожному районі. А зараз – у стані війни, на фоні децентралізації (із згортанням мережі держадміністрацій і військкоматів), на фоні депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки й лікарі, які мали би перевіряти взятих на облік, й без того перевантажені боротьбою з ковідом) – це завдання є практично непідйомним», – зазначає він.

скріншот сторінки Анатолія Гриценка

Журналіст, екснардеп, політолог, очільник «Українського Інституту майбутнього» Вадим Денисенко взагалі назвав наказ «ідіотичним». «Ми замість того, щоб готуватися до ймовірного силового сценарію, вигадуємо якісь маразми про мобілізацію жінок... От уявіть собі: завтра мільйони жінок по всій країні прийдуть в військкомати, вистоять годинні черги і що далі? А далі пустота. Або точніше не так. Далі ми будемо обговорювати на яких каблуках мають марширувати дівчата на параді», – пояснює він своє позицію.

скріншот сторінки Вадима Денисенка

У соцмережах лунають і нейтральні думки з приводу військового обліку жінок багатьох професій. Коротко сформулювати її можна так: а чому б і ні, в епоху гендерної рівності? «Якщо відверто, то трохи не зрозуміла, в чому зрада про розширений перелік професій для жінок, які мають перебувати на військовому обліку. Бачу зараз лише якийсь сексизм: жінка і зброї не вміє тримати, жінка має лише народжувати, жінка не створена для війни (та, тільки робити ногітки) і т.д. А що по суті, які зауваження?», – пише користувачка Марина Шашкова.

скріншот коментаря Марини Шашкової

Прихильники гендерної рівності знаходяться і у лавах чоловіків.

Деякі жінки і самі готові ставати на облік і йти захищати Батьківщину – тільки зі зброєю, а не з каструлею у руках: «Якщо нам зброю будуть видавати відразу при постановці на облік, то так, я згідна, навіть сейф куплю на такий випадок... А то вони хочуть фахівців на халяву залучити, щоб документ їм розгрібати і борщ їм варити».

скріншот коментаря Ксенії Бірюси



Наталія Сокирчук, «Главком»