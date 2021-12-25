Військовий облік жінок – жахлива комунікація влади з народом

Ви не в солдатиків граєтесь...

Такі рішення не можна приймати звичайним указом

Всі вже написали про жінок та військомати? Підіб'ю підсумки.

Це приклад жахливої комунікації між владою та народом.

По-перше, потрібно зробити інформаційну кампанію де все пояснити людям. А не виходити на пресс-конференцію і казати: всі мають стати на облік у військкоматі. Хто? Куди? Чому? Як?

По-друге, чому не спитали у людей? Такі рішення не можна приймати звичайним указом. Такі рішення мають проходити через Верховну Раду.

По-третє, особисто я виступаю проти цього рішення. Ми маємо дати можливість жінкам служити та захищати країну, але це має бути вибір. Це не може бути примусово.

І по-четвертє, Володимир Олександрович, а можно територіальну оборону розвивати? Підвищити зарплатню військовим? Та виконати обороне замовлення на рік?

Ви не в солдатиків граєтесь, це реальна країна і у нас тут поряд російська армія готується до наступу.

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Джерело: блог Олексія Гончаренко

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