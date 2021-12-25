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    Думки вголос

    Військовий облік жінок – жахлива комунікація влади з народом

    Ви не в солдатиків граєтесь... - Військовий облік жінок – жахлива комунікація влади з народом
    Ви не в солдатиків граєтесь...
    фото: president.gov.ua

    Такі рішення не можна приймати звичайним указом

    Всі вже написали про жінок та військомати? Підіб'ю підсумки.

    Це приклад жахливої комунікації між владою та народом.

    По-перше, потрібно зробити інформаційну кампанію де все пояснити людям. А не виходити на пресс-конференцію і казати: всі мають стати на облік у військкоматі. Хто? Куди? Чому? Як?

    По-друге, чому не спитали у людей? Такі рішення не можна приймати звичайним указом. Такі рішення мають проходити через Верховну Раду.

    По-третє, особисто я виступаю проти цього рішення. Ми маємо дати можливість жінкам служити та захищати країну, але це має бути вибір. Це не може бути примусово.

    І по-четвертє, Володимир Олександрович, а можно територіальну оборону розвивати? Підвищити зарплатню військовим? Та виконати обороне замовлення на рік?

    Ви не в солдатиків граєтесь, це реальна країна і у нас тут поряд російська армія готується до наступу.

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Міноборони армія Володимир Зеленський жінка
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    Військовий облік жінок – жахлива комунікація влади з народом