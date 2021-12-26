Жінки у війську, арешт Порошенка та скандал із «слугою» Глушком. Топ-10 новин тижня

За рік українки повинні стати на військовий облік

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Чи не найбільш обговорюваною новиною минулого тижня стало те, що українських жінок, як і чоловіків, ставитимуть на військовий облік. Цей факт викликав жваве обговорення у мережі, а також чимало запитань.

Сколихнуло суспільство і повідомлення про підписання арешту Петру Порошенку. А депутат Верховної Ради від провладної партії «Слуга народу» Микола Галушко відзначився нецензурщиною на адресу поліцейських. «Главком» зібрав для вас головні новини за останні сім днів

Україна зібрала рекордний за 30 років врожай

У 2021 році Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн. Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

«Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!», – написав Лещенко.

За словами міністра, зернових та зернобобових цьогоріч зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн.

В Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку

Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку Петру Порошенку.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Поліція оприлюднила відео, як «слуга» Галушко ображав копів

Депутат Верховної Ради від провладної партії «Слуга народу» Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія, який керує автівкою цього нардепа. Відповідне відео ЗМІ оприлюднили 22 грудня.

За словами речниці парламентської фракції Юлії Палійчук, публікація ролика може бути помстою ексглави МВС Арсена Авакова.

Пізніше у коментарі телеканалу «Україна 24» Микола Галушко знову образив поліцейських.

Жінок поставлять на військовий облік. Як це відбуватиметься

Взяття жінок на військовий облік, яке невдовзі розпочнуть Збройні сили України, здійснюється, зокрема, для того, щоб з'ясувати, яка кількість жінок, що мають дефіцитні спеціальності, потенційно можна залучити до військової служби в разі нагальної потреби.

Також вагітність чи наявність малолітніх дітей не позбавляє жінок статусу військовозобов’язаних, отже, вони все одно підлягають взяттю на військовий облік.

НАТО вперше проведе великі кібернавчання у Києві

На початку 2022 року у Києві проведуть міжнародні кібернавчання НАТО. Захід вперше відбудеться на території України. Про це під час брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина координує процес і пишається, що Україна «вперше стане країною, яка прийматиме всі країни Альянсу, всі команди».

Путін відмовився надати гарантії ненападу на Україну

Очільник Росії Володимир Путін під час своєї традиційної щорічної пресконференції заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну.

Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Також Путін анонсував переговори з США щодо нерозширення НАТО

Україна продовжила заборону російських товарів: список

Кабінет міністрів продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів з території країни-агресора. Заборона російських товарів продовжена до 31 грудня 2022 року. Відповідне рішення було оприлюднено під час засідання уряду 23 грудня.

Серед товарів, які заборонені до ввезення в Україну, – м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір та інше.

Справа Шеремета: суд зняв електронний браслет з Антоненка

Шевченківський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу обвинуваченому у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка у вигляді нічного домашнього арешту до 24 лютого, але при цьому зняв з нього електронний браслет.

«Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення

В Україні зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», у з’язку з чим глава МОЗ Віктор Ляшко дав п'ять рекомендацій для населення.

За його словами, мінімізація ризику поширення Covid-19 – це не питання випадку, це питання свідомого вибору.

потрібно якомога швидше пройти курс вакцинації;

застосовувати заходи індивідуального захисту;

МОЗ радить зробити зустрічі якомога безпечнішими;

утриматись від подорожей, якщо людина в групі ризику.

«Усі одужали. Ізраїльські ліки виявились на 100% ефективними проти Covid-19

Ізраїльський препарат проти коронавірусу Amor-18 продемонстрував ефективність у 100%. Ідеться про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилось у медичному центрі Зів у Цфаті.

«Усі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical під час дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів», – йдеться у повідомленні. Наголошується, що тестування проводилося як на пацієнтах з легкою симптоматикою, так і на тих, хто мав тяжкий перебіг захворювання.