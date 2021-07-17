Візит Зеленського в США в липні не відбудеться, – ЗМІ

Вашингтон пропонує Києву провести зустріч до Дня Незалежності України

Візит Володимира Зеленського в США пройде в серпні, а не липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США, – повідомляє ZN.UA. з посиланням на власні джерела.

«Як свідчать наші джерела, ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступником держсекретаря Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень (пам’ятаючи про конфуз Банкової, де невірно передали сенс бесіди Зеленського з Байденом на сайті президента України і приписати главі Білого дому підтримку надання Україна ПДЧ у НАТО). Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово «липневий» з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США», - пише видання.

Наразі, за інформацією видання, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони.

Нагадаємо, 16 липня, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії. Найближчим часом будуть озвучені дата та програма візиту, запевняє речник президента України.

Як повідомлялося, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.