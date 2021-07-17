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    Ціни на олію знову зросли: яка вартість і чого очікувати

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    Ціна на соняшникову олію зросла: названі цифри - Ціни на олію знову зросли: яка вартість і чого очікувати
    Ціна на соняшникову олію зросла: названі цифри
    Фото з відкритих джерел

    Вартість зміцнило різке зростання світових котирувань на рослинні олії

    Експортні котирування на сиру українську соняшникову олію для поставок в липні і серпні виросли до максимального значення з 17 червня 2021-го. Про це повідомляє Elevatorist.

    Вартість зміцнило різке зростання світових котирувань на рослинні олії. При цьому ціни пропозицій з постачання масла в липні-серпні перевищує 1200 $/т FOB, пропозиції для поставок в жовтні-грудні зросли до 1150-1160 $/т.

    Вартість соняшникової олії на базисі СРТ виросли до 1145-1155 $/т.

    «Тим не менш, вони зацікавили імпортерів на тлі істотної різниці в ціні з соєвим маслом. Спред між соєвою і соняшниковою олією для поставок в липні-серпні становить близько 70-80 $/т на користь соняшникової, а для поставок в жовтні-грудні може досягати 250-300 $/т на ринках збуту», – повідомили трейдери.

    Крім того, однією з причин подорожчання рослинних масел стала посушлива погода в Канаді і побоювання щодо перспектив врожаю каноли.

    «Зростання котирувань ріпаку викликав зростання ралі на ринках соєвого і пальмового масел, і тепер ціни на соняшникову олію теж намагаються рости», – сказав один трейдер.

    Нагадаємо, навесні в Україні рекордно здорожчала олія. Експерти розповіли, що виробникам невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

    Генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів «Главкому», що в ситуацію з олією час втрутитися Антимонопольному комітету. Україна вже кілька років є світовим лідером з експорту олії, але внутрішня ціна на неї тепер вища, ніж світова.

    Хоча ціна на олію значно зросла, експортери вимагають, аби влада не заважала їм вивозити соняшник. Українська зернова асоціація просить уряд не обмежувати експорт соняшникової олії з України через запровадження квотування та встановлення квоти на нульовому рівні.

    В організації зазначають, що через квотування вони можуть втратити близько $3 млрд валютної виручки.

    У Держстаті підрахували, що олія соняшникова подорожчала на 48,7% до 62,6 гривень за літр.

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    Теги: експорт продукти ціни Україна
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    Ціни на олію знову зросли: яка вартість і чого очікувати