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    На Тернопільщині вакциною Pfizer імунізуватимуть усіх охочих

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    Щеплення робитимуть у центрах масової вакцинації в Тернополі, Чорткові та Заліщиках - На Тернопільщині вакциною Pfizer імунізуватимуть усіх охочих
    Щеплення робитимуть у центрах масової вакцинації в Тернополі, Чорткові та Заліщиках
    Фото: з відкритих джерел

    Отримати щеплення зможуть люди віком від 18 років

    На Тернопільщині вакциною Pfizer 17-18 липня імунізуватимуть усіх охочих. Отримати щеплення зможуть люди віком від 18 років. Для цього їм потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон, повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА.

    За словами директорки обласного департаменту охорони здоров’я Ольги Ярмоленко, щеплення робитимуть у центрах масової вакцинації в Тернополі, Чорткові та Заліщиках.

    У Тернополі є 3 центри вакцинації від COVID-19.

    «На Злуки, 45 імунізуємо вакциною Pfizer, на Коцюбинського, 3 – це спортивний медуніверситет проводимо вакцинацію CoronaVac і Шпитальна, 4 – це ревакцинація друга доза вакцини – AstraZeneca», – розповіла Ярмоленко.

    Раніше стало відомо, що вакцина Pfizer з'явиться в українських центрах масової вакцинації від Covid-19 вже наприкінці липня. Це відбудеться в рамках переходу на п'ятий етап дорожньої карти вакцинації українців, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

    До слова, ексклюзивно для видання «Главком» вірусологиня із США назвала вакцини, які найкраще захищають від коронавірусу штаму «Дельта».

    Також вірусологиня розповіла, як формується імунітет стосовно різних штамів Covid-19 і чи залежить перебіг хвороби від кількості антитіл до конкретного штаму вірусу в людському організмі.

    До слова, тим часом на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації. Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Крім того, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

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    Теги: США лікар телефон паспорт українці хвороби щеплення імунітет населення відпустка коронавірус
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    На Тернопільщині вакциною Pfizer імунізуватимуть усіх охочих