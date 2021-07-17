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    Зеленський призначив гранти на майже 4 млн грн для знімання трьох кінофільмів

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    Зеленський підписав три гранти на молодіжне українське кіно - Зеленський призначив гранти на майже 4 млн грн для знімання трьох кінофільмів
    Зеленський підписав три гранти на молодіжне українське кіно
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський призначив гранти трьом молодим діячам у галузі кінематографії

    Президент Володимир Зеленський призначив гранти трьом молодим діячам у галузі кінематографії для створення фільмів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

    «Зеленський підписав розпорядження № 518/2021-рп, яким призначив гранти трьом молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів», – йдеться в ньому.

    Як зазначається в документі, грант у розмірі 1 млн 089 тис. грн призначено режисеру Христині Зінчук для виробництва ігрового фільму «Меблі».

    Режисеру Домінікії Левчук для виробництва неігрового фільму «Спомин» призначено грант у розмірі 1 млн 525 тис. грн.

    Крім того, режисер Олена Рубашевська отримає грант у розмірі 1 млн 284 тис. грн для виробництва неігрового фільму «Лінія життя».

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    Теги: Володимир Зеленський президент
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    Зеленський призначив гранти на майже 4 млн грн для знімання трьох кінофільмів