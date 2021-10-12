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    Медведчук перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом

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    До 7 грудня Медведчук сидітиме вдома - Медведчук перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом
    До 7 грудня Медведчук сидітиме вдома
    Фото з відкритих джерел

    Кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у держраді

    Суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Напередодні йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Про це стало відомо із трансляції судового засідання.

    «У задоволенні клопотання (прокуратури) відмовити. Застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому покидати дім цілодобово», – заявила головуюча суддя.

    Запобіжний захід діятиме до 7 грудня 2021 року.

    Прокурори просили суд арештувати Медведчука з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень. Водночас адвокати виступали проти такого розміру застави, мотивуючи це тим, що всі фінансові ресурси Медведчука заблоковані через санкції РНБО.

    Як відомо, Медведчук вже перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці.

    У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн гривень.

    Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала на своєму каналі у YouTube аудіозаписи, які, за версією слідства, засвідчують причетність нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука до незаконних постачань вугілля з ОРДЛО на підконтрольну уряду територію України.

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    Теги: Віктор Медведчук суд РНБО санкції вугілля ОРДЛО суддя
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    Медведчук перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом