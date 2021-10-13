Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією

Кум Путіна переконаний, що міжнародне визнання організацій проросійських бойовиків терористичними унеможливить мирне врегулювання конфлікту

Народний депутат Віктор Медведчук назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням. Про це інформує 24 канал.

Крім того, під час спілкування з журналістами нардеп заперечив війну з Росією. Також за словами Медведчука організації бойовиків на Донбасі не є терористичними.

Віктор Медведчук заявив, що влада намагається полювати на опозицію та особисто на нього як на одного з її представників. Він звинуватив Офіс президента у нібито впливі на суддів, які ухвалюють подібні рішенням.

«Те, що робилось в інтересах держави, в інтересах українських громадян, сьогодні розцінюють як злочинні дії, та ще й в таких важких звинуваченнях, як співробітництво з терористичними організаціями», – заявив Медведчук.

Голова партії «Опозиційна платформа – за життя» не погодився із рішенням суду та назвав докази обвинувачення «висмоктаними з пальця».

Медведчук заперечив рішення Генеральної прокуратури від 2018 року про визнання бойовиків на Донбасі терористичними організаціями. За його словами, таке рішення може прийняти лише суд.

Саме тому, на його думку, звинувачення у фінансуванні тероризму є беззмістовними, тому що таких організацій юридично на Донбасі нібито не було.

Крім того, кум Путіна переконаний, що міжнародне визнання організацій проросійських бойовиків терористичними унеможливить мирне врегулювання конфлікту та повернення Донбасу в склад України.

За словами Віктора Медведчука, Росія та Україна не перебувають у стані війни. Він переконаний, що на Донбасі тривають бойові дії, але нібито немає регулярних російських військ. Нардеп вирішив звинуватити керівництво країни у тому, що вони не оголосили війну. На його думку, тоді все було б ясно. Щоправда, кому – Медведчук не уточнив.

«З приводу того, хто кого вбивав на Донбасі, потрібно звертатися сьогодні до офіційних органів. Вони добре знають про те, як відбуваються поранення та, на жаль, відбуваються втрати бойового складу з однієї та іншої сторони, і хто кого вбиває», – заявив нардеп.

Хто ті «дві сторони» Медведчук так і не пояснив, але сказав необхідність укладення миру з бойовиками на Донбасі.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Напередодні йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

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