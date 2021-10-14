Бабуся Оксана Марченко опублікувала фото з онуком

Дружина посадженого під домашній арешт Медведчука привітала «братів і сестер» з Покровою

Кума російського диктатора та дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко привітала «братів і сестер» зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Свій пост у Facebook вона проілюструвала світлиною з онуком.

Марченко заявила, що віра – це важлива річ для життя, яку не видно, адже «вона дає можливість піднятися над собою людиною».

«Пізнання Бога, молитва і звернення до Вищих Небесних сил відкривають зовсім інший світ. Роблять іншим тебе ... ось я, ніби все та ж, але безсумнівно інша. Я не прагну утримати час, я вчуся бути вдячною», – написала Марченко.

Вона додала, що «ше в цьому житті ми, жінки, можемо уподібнюватися подвигам Матері Божої і бути покровами, заступницями, захисницями малих сил, ображених, нужденних, хворих».

«Ось в чому сенс свята, яке сьогодні настало», – пояснює дружина Медведчука.

Як відомо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

До слова, на днях Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці» (відео).

Як повідомляли раніше, у своєму фільмі «Паломниця» Оксана Марченко неодноразово показувала культурних та політичних діячів, які мають відверту антиукраїнську позицію.

Раніше мільярдерка Оксана Марченко подоїла корову.

Крім того, кума Путіна приміряла на себе образ жебрачки. У черговій серії Марченко розігрувала сценки, ніби просить подаяння під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем.

Марченко начепила перуку, одягла лахміття та поспілкувалася із бідними людьми, які змушені надіятися на милостиню біля монастиря. Згодом Марченко сіла в свою автівку BMW та почала розмірковувати про злидні та «брудних, хворих та вошивих людей».

Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Також кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

Нагадаємо, 12 жовтня суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.