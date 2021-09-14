Гостей не пустили на поріг? Оприлюднене відео з маєтку Медведчука та Марченко

У партії ОПЗЖ назвали протест біля будинку нардепа «бандитським нападом професійних протестувальників»

Кілька десятків осіб біля будинку нардепа палили димові шашки та розмальовували паркан фарбою з балончиків. На відео чути, як присутні скандують «Слава нації» та «Смерть ворогам», а також згадують загиблих на війні. При цьому у протестувальників нема з собою прапорів чи плакатів.

Як відомо, наразі Медведчук за рішенням суду перебуває під домашнім арештом. У політсилі Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» відреагували на протест біля будинку нардепа, назвавши його «бандитським нападом професійних протестувальників».

Як заявили в проросійській партії ОПЗЖ, це «початок чергового витка тиску на опозиційного політика, що здійснюється «під чуйним керівництвом» Служби безпеки України».

Пресслужба ОПЗЖ каже, що, попри «незаконне кримінальне переслідування та політичні репресії з боку влади, Медведчук продовжить боротьбу за мир, законність і справедливість та за права українського народу».

Як відомо, 2 вересня суд продовжив домашній арешт Медведчуку.

31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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