  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський розповів, що «з радістю» зробив би з Медведчуком

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо підтвердиться, що Медведчук має російський паспорт, його можуть &laquo;виставити&raquo; на обмін - Зеленський розповів, що «з радістю» зробив би з Медведчуком
    Якщо підтвердиться, що Медведчук має російський паспорт, його можуть «виставити» на обмін
    Фото: zagittya.com.ua

    Зеленський за однієї умови розгляне можливість обміняти Віктора Медведчука на полонених

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що у народного депутата Віктора Медведчука українське громадянство. Однак, за словами глави держави, якби Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта, то Україна розглянула б можливість обміну Медведчука на українських політв'язнів. Про це повідомляють «Факти тижня».

    «Віктор Медведчук – громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні», – заявив Зеленський.

    Як відомо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді.

    Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими і укладення з Росією контрактів на постачання газу і електрики.

    Крім того, народний депутат Віктор Медведчук назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням.

    Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Напередодні йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

    Читайте також:
    Теги: Росія Віктор Медведчук вугілля ОРДЛО обмін полоненими Володимир Зеленський Україна президент громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський розповів, що «з радістю» зробив би з Медведчуком