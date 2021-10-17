Зеленський розповів, що «з радістю» зробив би з Медведчуком

Якщо підтвердиться, що Медведчук має російський паспорт, його можуть «виставити» на обмін

Зеленський за однієї умови розгляне можливість обміняти Віктора Медведчука на полонених

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у народного депутата Віктора Медведчука українське громадянство. Однак, за словами глави держави, якби Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта, то Україна розглянула б можливість обміну Медведчука на українських політв'язнів. Про це повідомляють «Факти тижня».

«Віктор Медведчук – громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні», – заявив Зеленський.

Як відомо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді.

Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими і укладення з Росією контрактів на постачання газу і електрики.

Крім того, народний депутат Віктор Медведчук назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Напередодні йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

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