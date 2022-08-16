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Волкер пояснив, де межі української перемоги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Волкер пояснив, де межі української перемоги
«Нас не повинно влаштовувати життя з такою Росією»
фото з відкритих джерел

«Україна має повернути свої території»

Не можна було допустити, щоб Росія окупувала частину території України. І цьому треба покласти край. Країна-агресор мусить погодитись жити в межах своїх кордонів. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. На думку дипломата, Україна має повернути свої території. Росія ж не може надалі залишалась імперіалістичною державою і захоплювала території інших країн.

«Із перспективи США чи НАТО, Росія, яка відчуває себе імперією, і має право захоплювати чи забирати території в інших країн, є постійною небезпекою. І нас не повинно влаштовувати життя з такою Росією. Ми повинні зупинити Росію у межах її кордонів», – сказав Волкер.

За словами дипломата, перемогти Росію можна, застосувавши комплекс заходів.

«Не лише військовим шляхом, має бути комбінація економічних санкцій, тиск на енергетичний сектор і фінансові транзакції, військова поразка в Україні, а також активність в інформаційному просторі, щоб росіяни почали розуміти, що Путін зробив для них», – пояснив Волкер.

Раніше Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна. На думку дипломата, російський диктатор бачить себе великим будівничим імперії, заснованої на руїнах Радянського Союзу.

Нагадаємо, відомий американський дипломат Курт Волкер зробив прогноз щодо можливих сценаріїв війни в Україні. Він вважає, що до кінця року Україна успішно поверне частину території, окуповану Росією. Також Волкер зазначив, що для російських військ тут зима буде дуже важкою.

Волкер також пояснив, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював. 

Читайте такожКурт Волкер: Ми повинні зупинити Росію у межах її кордонів

 

Теги: Донбас Крим окуповані території перемога війна Україна США Курт Волкер

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