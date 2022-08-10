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Американський дипломат назвав агентів Путіна в НАТО

Надія Клочко
glavcom.ua
Американський дипломат назвав агентів Путіна в НАТО
Найкращим «другом» Путіна у НАТО залишається Ердоган
фото з відкритих джерел

Колишній постпред США при НАТО заявив, що російський лідер має «друзів» у Альянсі

Колишній постійний представник США при НАТО Іво Даалдер заявив, що російський президент Володимир Путін підтримує дружні відносини із двома лідерами країн-членів НАТО. Про це повідомляє Politico.

За словами дипломата, теплі відносини у російського диктора складаються з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Також серед тих, з ким Путіну вдавалося знаходити точки дотику, Даалдер назвав колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі.

«Ердоган навряд чи єдиний лідер країни-члена НАТО, який мав теплі відносини з Путіним. Досить згадати колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі кілька років тому чи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана сьогодні», – зазначив дипломат.

При цьому Даалдер зазначив, що з усіх цих «друзів» російського президента лише Ердоган наважився закуповувати у Москви новітні ракети протиповітряної оборони замість того, щоб користуватись західним обладнанням, яке стоїть на озброєнні в інших країнах, що також входять до НАТО.

Додамо, що у Європейському Союзі почали обговорювати можливість запровадження санкції проти Туреччини, якщо вона допомагатиме Росії обходити західні обмеження. Як повідомила нещодавно газета Financial Times із посиланням на власні джерела, у ЄС занепокоєні посиленням співпраці між Туреччиною та РФ, які заявляють про нарощування товарообігу та партнерства в інших сферах.

Нагадаємо, 5 серпня пройшли переговори президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна. Вони тривали трохи більше чотирьох годин.  Як повідомив журналістам віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак, на переговорах президентів Росія та Туреччина домовилися про те, що переходять на оплату за постачання російського газу в рублях.

Раніше, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». При цьому турецький президент наголосив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Росія перевозить зброю торговими суднами через протоку Босфор з дозволу турецької сторони. 

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Теги: Угорщина Віктор Орбан Реджеп Таїп Ердоган Туреччина НАТО США путін

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