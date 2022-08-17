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Волкер пояснив, як вплине газовий терор Путіна на підтримку України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Волкер пояснив, як вплине газовий терор Путіна на підтримку України
Європа не повинна чинити тиск на Україну через можливе підвищення цін на газ
фото з відкритих джерел

«Ніхто у Західній Європі не повинен бути настільки цинічним, щоб чинити тиск на Україну через можливе підвищення цін на газ»

Тиск на Україну може збільшитися з боку Західної Європи через обмеження постачання енергоресурсів і високі ціни цієї зими. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

«Але відмінність між людьми, які гинуть, і тими, які платять більше за газ, несумісна. Ніхто у Західній Європі не повинен бути настільки цинічним, щоб чинити тиск на Україну через можливе підвищення цін на газ», – сказав дипломат.

Волкер також наголосив, що Росія повинна змінити свою поведінку та відмовитись від імперіалістичного курсу. Досягти цього можна, лише якщо держава-агресор зазнає поразки в Україні. Це єдиний шанс для тривалого миру в Східній Європі.

Нагадаємо, Європейський Союз не досяг консенсусу щодо ідеї економії російського газу. Дві країни Євросоюзу не погоджуються скорочувати попит на газ. Однією із цих країн є Угорщина, яка зараз веде про збільшення обсягів закупівлі газу в Росії. Угорці були єдиними, хто відкрито виступав проти цієї угоди. Крім Угорщини, відмовилася від економії газу Польща. 

Нагадаємо, 26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Читайте також повне інтерв'юКурт Волкер: Ми повинні зупинити Росію у межах її кордонів
Теги: США Курт Волкер газ росія Україна Європа шантаж

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