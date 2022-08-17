Волкер пояснив, як вплине газовий терор Путіна на підтримку України

«Ніхто у Західній Європі не повинен бути настільки цинічним, щоб чинити тиск на Україну через можливе підвищення цін на газ»

Тиск на Україну може збільшитися з боку Західної Європи через обмеження постачання енергоресурсів і високі ціни цієї зими. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

«Але відмінність між людьми, які гинуть, і тими, які платять більше за газ, несумісна. Ніхто у Західній Європі не повинен бути настільки цинічним, щоб чинити тиск на Україну через можливе підвищення цін на газ», – сказав дипломат.

Волкер також наголосив, що Росія повинна змінити свою поведінку та відмовитись від імперіалістичного курсу. Досягти цього можна, лише якщо держава-агресор зазнає поразки в Україні. Це єдиний шанс для тривалого миру в Східній Європі.

Нагадаємо, Європейський Союз не досяг консенсусу щодо ідеї економії російського газу. Дві країни Євросоюзу не погоджуються скорочувати попит на газ. Однією із цих країн є Угорщина, яка зараз веде про збільшення обсягів закупівлі газу в Росії. Угорці були єдиними, хто відкрито виступав проти цієї угоди. Крім Угорщини, відмовилася від економії газу Польща.

Нагадаємо, 26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.