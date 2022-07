План щодо економії газу: ЄС оголосив про досягнення угоди

На зустрічі міністрів енергетики Євросоюзу сторони зуміли досягти політичної угоди щодо скорочення попиту на природний газ. Про це йдеться у повідомленні у Twitter чеського головування у раді ЄС.

Порядок денний включав заходи щодо зниження споживання газу, питання енергетичної безпеки Євросоюзу та енергетичну співпрацю між ЄС та Україною.

«Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної угоди про скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими», – йдеться у повідомленні.

#TTE Energy This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W