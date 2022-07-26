План щодо економії газу: ЄС оголосив про досягнення угоди

План щодо скорочення споживання газу містить винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС

За даними ЗМІ, погоджено дещо пом'якшену версію плану щодо скорочення споживання газу

На зустрічі міністрів енергетики Євросоюзу сторони зуміли досягти політичної угоди щодо скорочення попиту на природний газ. Про це йдеться у повідомленні у Twitter чеського головування у раді ЄС.

Порядок денний включав заходи щодо зниження споживання газу, питання енергетичної безпеки Євросоюзу та енергетичну співпрацю між ЄС та Україною.

«Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної угоди про скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими», – йдеться у повідомленні.

#TTE Energy This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 26, 2022

Таким чином на зустрічі міністри енергетики країн ЄС затвердили погоджену раніше версію плану щодо скорочення споживання газу у Європі.

Як відомо, раніше держави-члени Європейського Союзу погодили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ. Однак, як повідомляє Reuters, йдеться про пом'якшену версію плану у порівнянні з запропонованою Єврокомісією.

План передбачає добровільне зменшення споживання природного газу державами-членами на 15% з серпня цього року до квітня 2023 року, як і рекомендувала Європейська комісія.

За даними Reuters, оновлення містять винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС: Мальти, Кіпру та Ірландії. Крім того, обов'язок економити газ може бути послаблений за певних обставин, зокрема, в разі заповнених газосховищ, дефіциту електроенергії та промислового використання газу як сировини. Також від обов'язкового заощадження газу можуть звільнити такі галузі, як металургія та хімічна промисловість, пише агентство Reuters.

Нагадаємо, що 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.