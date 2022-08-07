Дві країни Євросоюзу відмовилися економити газ

Російський газ у Європі хочуть економити не усі. Дві країни Євросоюзу з різних причин поки що проти

Угорщина домовляється з Москвою, а Польща обурена юридичними нюансами

Європейський Союз не досяг консенсусу щодо ідеї економії російського газу. Про це повідомляє Reuters.

Євросоюз кілька днів тому уклав угоду про скорочення попиту на газ, аби заповнити газосховища та підготуватися до можливого відключення газу Росією. В угоді йдеться про добровільне скорочення споживання газу на 15% та про можливі обов’язкові обмеження у випадку надзвичайної ситуації із постачанням газу.

Дві країни Євросоюзу не погоджуються скорочувати попит на газ. Однією із цих країн є Угорщина, яка зараз веде про збільшення обсягів закупівлі газу в Росії. Угорці були єдиними, хто відкрито виступав проти цієї угоди.

Крім Угорщини, відмовилася від економії газу Польща. Поляки назвали «дефектною» правову основу угоди і заявили, що рішення, які впливають на енергетичний баланс країн-членів Євросоюзу, мають ухвалюватися одноголосно – тоді як для укладання угоди достатньо було 15 голосів із 27.

Нагадаємо, 26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.

Рада Євросоюзу у п’ятницю, 5 серпня, затвердила постанову про добровільне зниження попиту на газ в ЄС на 15% цієї зими.