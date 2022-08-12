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СБУ заблокувала українську «дочку» «Газпром нефти» (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
СБУ заблокувала українську «дочку» «Газпром нефти» (фото)
Конфіскований товар буде передано на потреби ЗСУ
СБУ

У компанії вилучено продукції майже на 10 млн грн 

СБУ заблокувала діяльність столичної компанії, яка входила до структури «Газпром нефти». Про це повідомляє пресслужба установи.

Підприємство входило до структури кремлівського монополіста «Газпром нефть», власники якого належать до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресорки.

Встановлено, що представники української «філії» перераховували частину прибутків до федерального бюджету Росії, з якого країна-агресорка брала кошти для підготовки та здійснення повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

За даними слідства, керівники столичного підприємства налагодили збут у промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів.

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Під час обшуків, співробітники СБУ виявили понад 27 тонн російських мастил, які знаходились у ємностях з маркуванням російської корпорації. Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн грн.

За матеріалами Служби безпеки, весь конфіскований товар буде передано на потреби ЗСУ. 

Нагадаємо, днями Служба безпеки запобігла передачі в РФ закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва України з країнами Заходу.

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Теги: СБУ ЗСУ

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