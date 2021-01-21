«Гарний день для демократії»: світові лідери вітають Байдена

Новий американський лідер отримує привітання від колег зі всього світу

На інавгурацію президента США Джо Байдена відреагували лідери багатьох держав світу, а також керівництво низки міжнародних організацій.

Так, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив у своєму відеозверненні велике «полегшення» через те, що Байден керуватиме в Білому домі.

«Сьогодні – гарний день для демократії», – заявив президент ФРН.

Штайнмаєр додав, що інавгурація нового глави американської адміністрації також вселяє надію на те, що «в майбутньому міжнародне співтовариство знову буде тісніше й краще співпрацювати задля вирішення головних проблем нашого часу».

Також одним із перших на інавгурацію Байдена відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Інавгурацію Байдена й віцепрезидентки Камали Харріс Джонсон назвав «історичною», а також вказав на «ключову роль», яку відіграють США в вирішенні низки важливих глобальних питань.

А президент Франції Еммануель Макрон привітав Байдена, нагадавши його намір повернути США до Паризької кліматичної угоди, з якої раніше найбільшу економіку світу вивів попередник Байдена Дональд Трамп. Макрон написав у Twitter, що тепер, разом зі США, можна буде «рішучіше протидіяти викликам сьогодення», зокрема «сильніше захистити планету».

Серед європейських лідерів, котрі привітали Байдена з вступом на посаду, був і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Керівник італійського уряду побажав «доброї роботи» новому американському лідерові.

«Це - великий день для демократії, що виходить за межі американських кордонів», – зазначив Конте.

Також президент Володимир Зеленський запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.

Зі словами подяки звернулася до Байдена та його віцепрезидентки Камали Харріс і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У своєму дописі в соціальній мережі Twitter фон дер Ляєн подякувала новій американській адміністрації за пропозицію тісніше співпрацювати. «Європа готова розпочати все з початку», – запевнила очільниця Єврокомісії.

Так само свої привітання на адресу Байдена оприлюднили в Twitter голова Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейського парламенту Давид Сассолі. Шарль Мішель зокрема вказав на те, що настав час «оновити наші відносини між ЄС і США». Сассолі, своєю чергою, висловив сподівання «на спільну роботу в ім'я демократії і спільного блага».

Вітання на адресу Байдена висловив і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг. Він вказав на те, що «від сильного НАТО виграють як Північна Америка, так і Європа, адже жоден з нас не може вирішити поставлені перед нами проблеми самотужки». Генсек НАТО також розцінив початок роботи адміністрації Байдена як «новий розділ» у відносинах між НАТО і США.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді направив «найтепліші вітання» Байдену з нагоди інавгурації. Моді написав у своєму твіті, що розглядає подальшу співпрацю з Байденом як можливість «посилення стратегічного партнерства Індії і США».

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Байдена від імені всіх канадців. «Наші дві країни – більше, ніж сусіди, ми – близькі друзі, партнери і союзники», – йдеться в заяві Трюдо.

Свої вітання Байдену надіслав і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, висловивши сподівання на зміцнення двосторонньої співпраці.

Водночас Папа Римський Франциск відправив Байдену вітального листа. У ньому він побажав новому президенту США, щоб під його керівництвом «американці й надалі черпали сили з високих політичних, етичних і релігійних цінностей, що надихали народ від його заснування».

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

Джерело: DW