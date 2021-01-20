Джо і його команда. Майбутня адміністрація президента США: 60+ знову в строю!

Новообраний президент США офіційно втупив на посаду. Разом із ним зміниться ціла армія високопосадовців

Ще у кінці минулого року Байден оголосив прізвища кандидатів на ключові посади керівництва країни. Тепер ці кандидатури має схвалити Сенат.

Новообраний президент обіцяв, що його команда буде «відображати усе різноманіття Америки». Власне, не обмнув: серед кандидатур кого тільки немає – і відкритий гей, і кілька темношкірих, латиноамериканці, індіанка, трансгендер...

Разом із тим, низка ЗМІ вже поспішила охрестити кабінет 78-річного Байдена «геронтократичним», адже лише троє членів його команди молодші 50 років, більшість кандидатів на посади – з категорії 60+. Серед ставлеників Байдена – чимало його соратників, з якими він працював як віцепрезидент за часів Барака Обами. Складається враження, що новий глава Сполучених Штатів намагається відмотати час назад і повернутися до старої перевіреної гвардії. Втім, можливо, все геть інакше, просто Байден не піддався загальносвітовому тренду «нових облич», повстав проти ейджизму та віддав перевагу фаховості та досвіду.

Віце-президент

Віце-президент США Камала Харіс. Фото Reuters

56-річна Камала Гарріс, ексгенпрокурор Каліфорнії, перша жінка-віце-президент в історії Сполучених Штатів.

Іноземні ЗМІ пророкують: вона може піти ще далі. DW припускає, що Байден не зможе завершити свій чотирирічний термін повноважень - в силу свого віку. У такому разі Камала Харріс згідно з конституцією Сполучених Штатів перебрала б на себе його обов'язки без нових виборів.

Цікаво, що Дональд Трамп терпіти не може Гарріс.

Глава Держдепу

Ентоні Блінкен – новий глава американської дипломатії. Фото АР

Цю посаду обійме 58-річний Ентоні Блінкен. У 2015-2017 роках він працював заступником голови Держдепу при президенті Бараку Обамі, перед тим – заступником радника з нацбезпеки.

Під час слухань у Комітеті із закордонних справ Сенату 19 січня кандидат на посаду виступив за надання Україні військової допомоги та сприяння у боротьбі з корупцією. Саме американська допомога свого часу дала можливість українському війську посилити позиції у війні на сході, - переконаний Блінкен. «Я дуже підтримую продовження забезпечення України програмою з тренування. На мою думку, це справді був успіх, коли впродовж кількох адміністрацій ми змогли ефективно тренувати і допомагати їм різними способами, і українці досягнули істотної поступу у спроможності протистояти агресії яка іде від Росії», – зазначив Ентоні Блінкен.

Глава апарату Білого Дому

Рон Клейн (ліворуч) – глава адміністрації президента Байдена. Фото Voice of America

На цю посаду Байден призначить Рона Клейна – свого давнього радника, юристом за освітою. Він був керівником апарату віцепрезидента США, коли Байден обіймав цю посаду за президента Барака Обами.

«Глибокий, різноманітний досвід і здатність Рона Клейна працювати з людьми з різних політичних кіл – це саме те, що мені потрібно в голові адміністрації Білого дому, коли ми протистоїмо цьому моменту кризи і знову об’єднуємо нашу країну», – так прокоментував своє рішення Байден у Твітері.

ЗМІ пишуть, що такий вибір чітко окреслює пріоритети нової адміністрації Білого Дому: протистояння пандемії коронавірусу та економічним потрясінням. Саме у цих галузях Клейн – висококваліфікований фахівець. Так, саме він був координатором боротьби з епідемією лихоманки Ебола у Західній Африці у 2014 році, а от заходи Трампа щодо протидії коронавірусу він завжди критикував. Клейн також був ключовою фігурою у розробці й реалізації плану з відновлення економіки у Барака Обами під час глобальної фінансової кризи 2008-2009 років.

Генеральний прокурор

Меррік Герланд походив з не дуже заможної родини. Батьки не схвалили його бажання навчатися на юриста через те, що здобуття фаху дорого коштувало. Герланд не відступився, заробляв на здобуття освіти самотужки. Фото dpa

68-річний Меррік Герланд попередні сім років працював главою апеляційного суду округу Колумбія – тобто почав під час президентства Обами.

Кар'єра Герленда розпочалася з роботи простим клерком в судах Коннектикуту, Вермонта і Нью-Йорка. Невдовзі відразу кілька суддів із судів, де працював Герленд, пророкували йому посаду Верховного судді – за «виняткові юридичні знання і відповідні людські якості». Загальноамериканська популярність прийшла до Герленда після його керівництва трьома масштабними розслідуваннями: теракту в Оклахома-Сіті в 1995 році (168 загиблих), теракту в Олімпійському парку Атланти в 1996 році (двоє загиблих) і серії терактів, скоєних Тедом Качинським у 1978-1995 роках (троє загиблих).

Міністр оборони

Ллойд Остін вважає основними викликами для США Росію та Китай. Фото BBC

Главою Пентагону стане 67-річний генерал Ллойд Остін. У минулому очолював Центральне командування Військових Сил США в Іраку. Саме він керував операцією в Іраку у 2011 році. У разі схвалення Сенатом Остін стане першим чорношкірим міністром оборони.

Він, як і майбутній Держсекретар, висловився на підтримку надання Україні допомоги зброєю. Крім того, він назвав основними викликами для США Росію та Китай. За його словами, обидві країни несуть «серйозну загрозу США» у космосі. З цих двох країн більш небезпечною, на думку Остіна, є все-таки Китай: «Через його підйом та масштаби воєнної модернізації».

Міністр внутрішніх справ

Деб Хааланд в минулому очолювала Демократичну партію в штаті Нью-Мексико. Фото СNN

Якщо Сенат не заперечуватиме, 60-річну індіанка Деб Хааланд стане першою в адміністрації представницею корінних народів. До слова, це буде вже другий своєрідний рекорд Хааланд: у 2018-му вона стала однією з двох представниць корінних народів, які увійшли до Конгресу. Американські ЗМІ вже назвали це призначення «переламним моментом» у відносинах уряду США з корінними народами.

Міністр фінансів

Джанет Єллен – економіст за освітою. Фото CNBC

На посаду міністра фінансів Байден призначить 74-річну Джанет Єллен, пише Wall Street Journal. Станом на кінець минулого року Єллен була науковим співробітником Брукінгського інституту США (Вашингтон). Якщо Сенат дасть добро на це призначення, Єллен стане першою жінкою на посаді міністра фінансів.

Єллен у 2014-2018 рр. очолювала Федеральну резервну систему, перед тим була президенткою Федерального резервного банку Сан-Франциско і головою Ради економічних радників Білого дому при президенті Біллі Клінтоні. Єллен має економічну освіту. Вона вважає, що державне регулювання і втручання необхідні для забезпечення ефективної роботи ринків.

Міністр транспорту

Після того, як Піт Буттіджич знявся з президентських перегонів, він підтримав Байдена. Фото Радіо Свобода

Міністром транспорту Байден призначить демократа Піта Буттіджича, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Буттіджичу 38 років, він ветеран війни в Афганістані і відкритий гей.

Буттіджич з 2012 по 2010 роки був мером міста Саут-Бенда – це штат Індіана. У минулому році він став брав участь у праймеріз Демократичної партії, здобув перемогу у двох штатах. Після того, як Буттіджич знявся з перегонів, він підтримав Байдена.

Міністр сільського господарства

Том Вілсак – ще один представник «старої обамівської гвардії». Фото ВВС

70-річний Том Вілсак – ще один із соратників Байдена часів президентства Обами. З 2009 по 2017 рік він вже очолював міністерство сільського господарства, перед тим очолював штат Айова, а ще раніше працював мером міста Маунт-Плезент.

Наразі він є членом Ради з експорту молочних продуктів США.

Міністр торгівлі

Успішна Джина Раймондо – мати двох дітей. Фото Радіо Свобода

49-річна Джина Раймондо може посісти посаду міністра торгівлі. Наразі вона губернатор штату Род-Айленд. Перед тим працювала головним казначеєм штату.

Раймондо – високоосвічена. Вона навчалася у Гарварді та Оксфорді, отримала ступінь доктора у Єльському університеті.

Міністр праці

Марті Уолш роками веде запеклу боротьбу з алкоголізмом. Фото dpa

Питаннями ринку праці в новій адміністрації може зайнятися чинний мер Бостона 53-річний Марті Уолш. Перед тим він працював членом Палати представників від округу Саффолк. За даними ЗМІ, Уолш – алкоголік, який вже 18 років лікується за програмою «12-крокового відновлення».

Міністр охорони здоров’я та соціальних служб

Призначення висококваліфікованого юриста Ксав’є Бессера на посаду очільника МОЗ стало неочікуваним. Фото DW

62-річний Ксав’є Бессера – чинний генеральний прокурор Каліфорнії, до того був членом Асамблеї Каліфорнії. Має ступінь доктора юридичних наук у Стенфордській школі права.

Американські ЗМІ вже назвали таке рішення несподіваним, оскільки Бессера завжди вважали експертом в питаннях кримінального правосуддя, імміграційної та податкової політики. Аналітики прогнозували , що він обійме іншу посаду: генпрокурора. Водночас важливим чинником стало те, що Бессера у Каліфорнії був на передовій юридичних зусиль в галузі охорони здоров'я під час кампанії із захисту Закону про доступне медичне обслуговування. Він також виступав із заявами на тему боротьби за здоров'я жінок.

Втім, більш жваве обговорення – принаймні, поза межами США – викликало не ймовірне призначення міністра, а кандидатура його першого заступника: трансгендера Рейчел Левін (вона народилася чоловіком).

Окрім самого факту трансгендерності, у цьому призначенні немає нічого незвичайного. Левін – педіатр за освітою, у минулому очолювала підліткову клініку у Пенсильванії, а з 2017-го року працює міністром охорони здоров'я штату.

Спеціалізація Рейчел Левін – питання опіоїдної кризи, використання медичної марихуани, а також підліткова медицина, розлади харчової поведінки та ЛГБТК. Фото ВВС

Міністр житлового будівництва та міського розвитку

Марсія Фадж впродовж восьми років була мером міста Ворренсвілл-Гайтс. Фото ВВС

68-річна Марсія Фадж є членом Палати представників від 11-го виборчого округу Огайо. Перед тим впродовж восьми років була мером міста Ворренсвілл-Гайтс.

Викокоосвічена кандидатка: має ступінь бакалавра ділового адміністрування в Університеті штату Огайо, а також закінчила Юридичний коледж Клівлендського державного університету.

Міністр енергетики

Дженніфер Гренхольм – юрист, письменниця, педагог і політичний оглядач, мати трьох дітейю. Фото

Стратегічний сектор енергетики Байден вирішив віддати 61-річній Дженніфер Гранхольм, яка встигла попрацювати генпрокурором штата Мічіген, а також двічі – губернатором штату. Дуже багато уваги приділяла питанню зеленої енергетики та економії енергії.

Експерти схвалили такий вибір Байдена.

Гренхольм – юрист, письменниця, педагог і політичний оглядач; видатний професор права і державної політики Школи державної політики Каліфорнійського університету в Берклі та Школи права.

Міністр освіти

Батьки Мігаля Кордони – пуерторіканці, також педагоги. Фото ruherald.com

45-річний Мігель Кардона на даним момент – комісар з питань освіти у штаті Коннектикут.

Має педагогічну освіту, тривалий час працював вчителем початкових класів. Його головний меседж: «Кожен повинен мати можливість отримати якісну освіту, в незалежності від поштового індексу, доходу батьків, раси, національності, сексуальної орієнтації, наявності інвалідності – від дошкільних закладів до старших шкіл».

Секретар у справах ветеранів

Байден знайшов посаду старому соратнику Денісу Макдонафу місце у своїй адміністрації. Фото ruherald.com

Проблемами ветеранів, за задумом Байдена, має перейнятися 51-річний Деніс Макдонаф. Він – глава ексадміністрації часів Барака Обами.

Походить з дуже набожної католицької ірландської родини, фаховий дипломат, попрацював старшим науковим співробітником Центру американського прогресу.

Міністр внутрішньої безпеки

Батьки Майоркаса переїхали до Сполучених Штатів, коли йому був 1 рік.Фото sandiegouniontribune.com

Посаду міністра безпеки отримає 61-річний Алехандро Майоркас, який за часів Обами працював заступником глави цього ж відомства. Воно включає в себе ряд відомств і підрозділів, які опікуються питання національної безпеки США (Берегова охорона, Федеральна служба охорони, Митна та прикордонна служба США, Секретна служба і Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях). Майоркас – кубинець за походженням, правник за освітою: закінчив Каліфорнійський університет в Берклі та Університет Лойоли Мерімаунт.

Директор Національної розвідки

Евріл Хейнс вивчала дзюдо, фізику, право. Фото Baltimore Sun

51-річна Евріл Хейнс – ще одна чиновниця часів Обами. Хейнс - перша в історії, жінка, яка сіла у крісло заступника директора ЦРУ. Пізніше працювала заступником радника президента США з національної безпеки. Якщо Сенат схвалить це призначення, Хейнс стане першою жінкою-директором Нацрозвідки.

Хейнс рано лишилась без матері, під час навчання в школі підробляла в автомайстерні. Після школи вона вирушила до Японії, де навчалася в інституті Кодокан й вивчала дзюдо. Потім повернулася до США, вступила до Чіказького університету, де вивчала фізику. Другу вищу освіту здобула у Школі права Джорджтаунського університету.

Наталія Сокирчук, «Главком»