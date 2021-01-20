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    Байден склав присягу і став 46-м президентом США

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    <div class="ImageDescription-caption">Джо Байден виголошує присягу президента США у Вашингтоні, 20 січня 2021 рік</div> <div class="ImageDescription-creator"></div> - Байден склав присягу і став 46-м президентом США
    Джо Байден виголошує присягу президента США у Вашингтоні, 20 січня 2021 рік
    Фото: Saul Loeb/Pool Photo via AP

    Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша жінка на цій посаді

    Джозеф Байден у середу, 20 січня, у Вашингтоні склав присягу президента США. Під час церемонії інавгурації він виголосив традиційну клятву вірності народу США.

    Таким чином, кандидат від демократів Джо Байден, обраний колегією виборців президентом США, офіційно став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки.

    «Урочисто присягаю, що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил буду підтримувати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених Штатів», - сказав він.

    Разом з Байденом до присяги була приведена Камала Гарріс - перша жінка - віце-президент в історії США.

    45-ий президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його вся в чорному супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони. 

    Уже відомо, які перші укази Байден підпише вже сьогодні. Зокрема йдеться про скасування будівництва стіни з Мексикою.

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    Теги: США Джозеф Байден президент інавгурація Камала Гарріс
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