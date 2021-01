Байден склав присягу і став 46-м президентом США

Джозеф Байден у середу, 20 січня, у Вашингтоні склав присягу президента США. Під час церемонії інавгурації він виголосив традиційну клятву вірності народу США.

Таким чином, кандидат від демократів Джо Байден, обраний колегією виборців президентом США, офіційно став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки.

«Урочисто присягаю, що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил буду підтримувати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених Штатів», - сказав він.

.@JoeBiden is sworn in as the 46th President of the United States. #Inauguration2021 pic.twitter.com/UUUveqSnwE