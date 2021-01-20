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    У світі

    Байден підписав перші розпорядження на посаді президента США

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    Джо&nbsp;Байден поставив свої підписи під прокламацією про вступ на посаду президента, затвердив номінації на міністерські посади, а також на посади заступників міністрів - Байден підписав перші розпорядження на посаді президента США
    Джо Байден поставив свої підписи під прокламацією про вступ на посаду президента, затвердив номінації на міністерські посади, а також на посади заступників міністрів

    Очікується, що ще понад десяток указів новий глава Білого дому має намір затвердити цього ж дня

    Президент США Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші три виконавчі розпорядження.

    Так, Байден ще в будівлі Капітолію поставив свої підписи під прокламацією про вступ на посаду президента, офіційно затвердив номінації на міністерські посади у своєму кабінеті, а також на посади заступників міністрів.

    Очікується, що ще понад десяток указів новий глава Білого дому має намір затвердити цього ж дня.

    Як відомо, 20 січня о 12:00 (19:00 за київським часом) Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

    Президент Володимир Зеленський запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.

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    Теги: США Джозеф Байден політика документи президент
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