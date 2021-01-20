Байден підписав перші розпорядження на посаді президента США

Джо Байден поставив свої підписи під прокламацією про вступ на посаду президента, затвердив номінації на міністерські посади, а також на посади заступників міністрів

Очікується, що ще понад десяток указів новий глава Білого дому має намір затвердити цього ж дня

Президент США Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші три виконавчі розпорядження.

Так, Байден ще в будівлі Капітолію поставив свої підписи під прокламацією про вступ на посаду президента, офіційно затвердив номінації на міністерські посади у своєму кабінеті, а також на посади заступників міністрів.

Очікується, що ще понад десяток указів новий глава Білого дому має намір затвердити цього ж дня.

Як відомо, 20 січня о 12:00 (19:00 за київським часом) Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Президент Володимир Зеленський запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.