Волкер: США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом



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Крим – це Україна, наголосив Волкер

США залишаються прибічниками невизнання анексії Автономної Республіки Крим і залишаться на цих позиціях і надалі. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, повідомляє посольство США в Україні.

«Крим – це Україна. 5 років тому Росія організувала нелегітимний референдум про анексію Криму. Сполучені Штати не визнаю́ть і ніколи не ви́знають контроль Кремля над Кримом», - йдеться у повідомленні.

Під час візиту корабля ВМС США «Дональд Кук» до Одеси, Волкер висловив чітку позицію – США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, уточнило посольство.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер закликав Російську Федерацію звільнити українських моряків.