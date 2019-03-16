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    Політика

    Волкер: США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом

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    Волкер: США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом

    Крим – це Україна, наголосив Волкер

    США залишаються прибічниками невизнання анексії Автономної Республіки Крим і залишаться на цих позиціях і надалі. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, повідомляє посольство США в Україні.

    «Крим – це Україна. 5 років тому Росія організувала нелегітимний референдум про анексію Криму. Сполучені Штати не визнаю́ть і ніколи не ви́знають контроль Кремля над Кримом», - йдеться у повідомленні.

    Під час візиту корабля ВМС США «Дональд Кук» до Одеси, Волкер висловив чітку позицію – США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, уточнило посольство.

    Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер закликав Російську Федерацію звільнити українських моряків.

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