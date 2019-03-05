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    Українські моряки перебувають у російському полоні вже сто днів. Волкер звернувся до РФ

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    <span>У полон потрапили 24 українських моряків</span> - Українські моряки перебувають у російському полоні вже сто днів. Волкер звернувся до РФ
    У полон потрапили 24 українських моряків

    «Росія повинна вести себе гідно великої нації та негайно звільнити екіпаж і судна», - заявив Волкер

    Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер закликав Російську Федерацію звільнити українських моряків.

    У своєму Twitter він зауважив, що вже сто днів, як 24 українських моряків перебувають в ув'язненні після того, як Росія атакувала кораблі в Керченській протоці.

    «Росія повинна поводити себе гідно великої нації та негайно звільнити екіпаж і судна», - заявив Волкер.

    Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

    Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

    Нагадаємо, відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников повідомив, що троє поранених українських моряків пройшли поглиблене медичне обстеження в 1-й лікарні Москви.

    У свою чергу український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що офіційної інформації щодо медичного обстеження військовополонених моряків в Україну не надходило.

    Раніше російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

    Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».

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