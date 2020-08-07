«Володя – хороша людина»: Лукашенко охарактеризував Зеленського
Лукашенко вважає, що Зеленський навряд чи буде успішним президентом
Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про своє ставлення до президента України Володимира Зеленського/
Так, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Лукашенко назвав Зеленського хорошою і розумною людиною, але висловив сумнів, що той досягне успіху в управлінні країною.
«Володя (Володимир Зеленський, - ред.) – хороша людина...Він, звичайно, не дурна людина, хоч і з іншої сфери. Але при цьому скажу вам дивну річ: повірте мені, як досвідченому президенту – президентами не стають, президентами народжуються. Якщо у тебе від природи немає президентського або стрижня, або, я не знаю, чого, якщо немає цієї закваски, то ти не будеш президентом», – сказав Лукашенко.
Він також вважає, що Зеленський навряд чи буде успішним президентом, адже «у нього не вистачить часу».
«Треба дії давати і результат давати зараз. А результату цього немає», – зазначив білоруський президент і висловив думку, що Зеленський не подасть у відставку в разі невдачі.
«Володя може (встати і піти, - ред.), він за характером такий. Хоча він розумниця, і, я думаю, не зробить цього», – додав Лукашенко.
Лукашенко також розповів, як Янукович вихвалявся своїми амурними подвигами перед іншими президентами