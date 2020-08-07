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    Політика

    «Володя – хороша людина»: Лукашенко охарактеризував Зеленського

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    Олександр Лукашенко та Володимир Зеленський - «Володя – хороша людина»: Лукашенко охарактеризував Зеленського
    Олександр Лукашенко та Володимир Зеленський

    Лукашенко вважає, що Зеленський навряд чи буде успішним президентом

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про своє ставлення до президента України Володимира Зеленського/

    Так, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Лукашенко назвав Зеленського хорошою і розумною людиною, але висловив сумнів, що той досягне успіху в управлінні країною.

    «Володя (Володимир Зеленський, - ред.) – хороша людина...Він, звичайно, не дурна людина, хоч і з іншої сфери. Але при цьому скажу вам дивну річ: повірте мені, як досвідченому президенту – президентами не стають, президентами народжуються. Якщо у тебе від природи немає президентського або стрижня, або, я не знаю, чого, якщо немає цієї закваски, то ти не будеш президентом», – сказав Лукашенко.

    Він також вважає, що Зеленський навряд чи буде успішним президентом, адже «у нього не вистачить часу».

    «Треба дії давати і результат давати зараз. А результату цього немає», – зазначив білоруський президент і висловив думку, що Зеленський не подасть у відставку в разі невдачі.

    «Володя може (встати і піти, - ред.), він за характером такий. Хоча він розумниця, і, я думаю, не зробить цього», – додав Лукашенко.

    Лукашенко також розповів, як Янукович вихвалявся своїми амурними подвигами перед іншими президентами

    Білорусь Олександр Лукашенко політика Володимир Зеленський Україна президент
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