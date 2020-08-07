«Володя – хороша людина»: Лукашенко охарактеризував Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Лукашенко та Володимир Зеленський

Лукашенко вважає, що Зеленський навряд чи буде успішним президентом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про своє ставлення до президента України Володимира Зеленського/

Так, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Лукашенко назвав Зеленського хорошою і розумною людиною, але висловив сумнів, що той досягне успіху в управлінні країною.

«Володя (Володимир Зеленський, - ред.) – хороша людина...Він, звичайно, не дурна людина, хоч і з іншої сфери. Але при цьому скажу вам дивну річ: повірте мені, як досвідченому президенту – президентами не стають, президентами народжуються. Якщо у тебе від природи немає президентського або стрижня, або, я не знаю, чого, якщо немає цієї закваски, то ти не будеш президентом», – сказав Лукашенко.

Він також вважає, що Зеленський навряд чи буде успішним президентом, адже «у нього не вистачить часу».

«Треба дії давати і результат давати зараз. А результату цього немає», – зазначив білоруський президент і висловив думку, що Зеленський не подасть у відставку в разі невдачі.

«Володя може (встати і піти, - ред.), він за характером такий. Хоча він розумниця, і, я думаю, не зробить цього», – додав Лукашенко.

Лукашенко також розповів, як Янукович вихвалявся своїми амурними подвигами перед іншими президентами