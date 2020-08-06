Лукашенко розповів, як Янукович вихвалявся своїми амурними подвигами перед іншими президентами



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Олександр Лукашенко та Віктор Янукович

За словами Лукашенка, Янукович – наївно відкрита людина

Четвертий президент України Віктор Янукович полюбляв розповідати фантастичні історії.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Напевно, це не дуже добре для президента, але він дуже відкрита людина. Він наївно відкрита людина. Він міг розповідати те, що взагалі не можна було повторювати самому собі вві сні. Ми у нього зустрічалися, в Україні, у Криму чи ще десь... Я, (експрезидент Казахстану Нурсултан, – ред) Назарбаєв, (президент Росії Володимир) Путін – там усі сидимо. І він починає, починаючи з місць позбавлення волі і закінчуючи різними, там, амурними справами... До того ж усе – у відкриту», – сказав Лукашенко.

Він пригадав розповіді Януковича про знайомство з видатними радянськими генералами і байку про те, що йому в колонію приносили обіди з кав'ярні.

«Одного разу він покликав якогось фахівця-картяра, який дива міг робити. Каже: «Хлопці, у мене є друзі, ми з ним грали, я вигравав». Ну, я на картах не дуже й знаюся. А він покликав його – і просто на вечері, де всі президенти, він нам години дві разом із ним майстер-клас підносив із гри в карти», – додав білоруський президент.

До слова, у Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в’язниці.