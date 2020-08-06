Зеленський з'їздив на Донеччину і переконався, що місцеві «ходять у масках без нагадувань»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Купив кави та солодощів у Бахмуті на Донеччині, заїхав у першу продуктову крамницю і побачив, що місцеві мешканці тут ходять у масках, - Зеленський

За словами голови держави, люди, які йому зустрічалися, знімали маски лише для того, щоб сфотографуватися з президентом

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину купив в одному із супермаркетів Бахмута каву й солодощі та переконався, що місцеві жителі дотримуються карантинних вимог. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

«Купив кави та солодощів у Бахмуті на Донеччині. У поїздках треба підзаряджатися. А надто – усмішками наших щирих людей...Зрозуміло, що я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі», - написав президент.

За словами Зеленського, люди, які йому зустрічалися, знімали маски лише для того, щоб з сфотографуватися з президентом, а в інших випадках видно було, що розуміють усі загрози пандемії.

«А так повсюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини. Вдячний за це кожному українцю. І ще. Щойно зникає «політичне підґрунтя» для спекуляцій, одразу все стає на свої місця. Тому я спокійний за наше дуже доросле та зріле суспільство», - зазначив він.

Як повідомлялося, президент у четвер побував з робочою поїздкою на Донеччині. Під час перебування в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області він вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу в зоні проведення ООС.

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

Копіювати код для вставки

Читайте також: