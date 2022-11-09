«Все для фронту». Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла, навіщо їй недешевий «Ягуар»

«Я це авто не вкрала, воно належить моєму брату»

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у інтерв’ю «Главкому» розповіла про походження дорогої автівки, не вказаної у декларації, за кермом якої її влітку побачили журналісти. Депутатка зазначила, що використовує авто для поїздок по своєму виборчому округу.

За словами політикині, «Ягуар», яким вона користується, належить її брату. Депутатка запевнила, що пересувається на електрокарі, аби економити пальне. А зекономлені кошти, як заявила Василевська-Смаглюк, пішли на допомогу армії.

«На запит журналістів, я одразу досить розлого відповіла щодо «Ягуара». Навіть запропонувала взяти інтерв’ю у власника, але журналісти відмовились. Зважаючи на те, що в мене округ – 200 км в одну сторону та 200 км в іншу – це суттєві видатки на паливо. При цьому не бачу нічого поганого в тому, що можу використовувати електрокар, завдяки якому я економлю паливо і ці кошти витрачаю на інші потреби: наприклад, на закупівлю палива для Вишгородської роти охорони, укріплення мостів за запитом тієї ж роти чи допомагала купити бус та приціл для наших підрозділів на фронт. Я це авто не вкрала, воно належить моєму брату, приватному підприємцю, який займається автобізнесом і, до речі, завжди дбав за мій автотранспорт», – сказала вона.

Журналісти раніше показали «Ягуар», яким пересувається Василевська-Смаглюк фото: Bihus.Info

Депутатка також розповіла, що своє перше авто у 2010 році вона також отримала від брата у подарунок.

«Мій перший автомобіль в далекому 2010-му він взагалі мені подарував, але тоді я не була депутатом і це нікого не цікавило. Я маю право користуватися та обов’язково відображу в декларації за 2022 рік в графі «інше право користування», згідно з чинним антикорупційним законодавством, цей «Ягуар». А щодо закону про повернення декларування, я його безумовно підтримуватиму в залі», – запевнила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, влітку журналісти оприлюднили розслідування про народних депутатів, які кермують автомобілями, не вказаними у їхніх деклараціях. Серед фігурантів розслідування була в нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

До слова, нардепка Ольга Василевська-Смаглюк у розмові з «Главкомом» також натякнула, що до наступних виборів у парламент можливе створення нової політичної сили з прив’язкою до президента.