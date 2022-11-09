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Ще одна депутатка зі «Слуги народу» натякає, що може вийти з партії

Надія Клочко
glavcom.ua
Ще одна депутатка зі «Слуги народу» натякає, що може вийти з партії
Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що тримає її у партії «Слуга народу»
фото з відкритих джерел

Василевська-Смаглюк обіцяє попсувати нерви «тим, хто саботує партійне будівництво, підставляючи президент»

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк натякнула, що вона не виключає свого виходу із президентської партії, однак наразі не робитиме цього, оскільки планує «попсувати нерви тим, хто саботує партійне будівництво, підставляючи президента». Про це законодавиця сказала в інтерв’ю «Главкому».

Коментуючи вихід із провладної партії нардепки Юлії Яцик, Василевська-Смаглюк зазначила, що вийти з партії вона «завжди встигне». При цьому депутатка наголосила, що у неї ще є невирішені питання, для розв’язання яких їй необхідне членство у «Слузі народу».

«Я завжди встигну це зробити (вийти з партії – «Главком»). А от попсувати нерви тим, хто саботує партійне будівництво, підставляючи президента, я можу не встигнути, якщо піду на такий крок. Тому поки, мабуть, утримаюсь від виходу з партії. Особливо з огляду на те, що я хочу добитися від Мотовиловця звіту за використання партійних коштів за поточний рік. Я йому вже запити писала, які він ігнорує», – сказала депутатка.

Василевська-Смаглюк наголосила, що бюджет партії на Київщину «виділяється досить чималий», але, за її словами, у ані партійні осередки, ані офіси, ані помічники, які мають приймати звернення громадян, не працюють.

«У мене складається думка, що партійні кошти йдуть не туди, куди треба. Наприклад, «слуги народу» Житомирщини мало того, що займаються партійним будівництвом, так ще й використовують гроші партії на допомогу армії. У нас такого і близько нема, а якщо вже партійні гроші використовуються непрозоро – це питання до НАЗК. На фінансування партій в бюджеті на наступний рік виділено рекордні 850 мільйонів, на осередок йде приблизно 8,5 мільйона. Де ці кошти?» – висловилася політикиня.

До слова, нардепка Ольга Василевська-Смаглюк у розмові з «Главкомом» також натякнула, що до наступних виборів у парламент можливе створення нової політичної сили з прив’язкою до президента.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Яцик 25 жовтня заявила, що написала заяву про вихід з політичної партії «Слуга народу». Депутатка завила, що продовжить брати участь у діяльності добровольчого формування територіальної громади та залишиться на посаді радника командира 110 Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

Читайте також: Ольга Василевська-Смаглюк: «Слуга народу» може не дожити до наступних виборів
Теги: партія Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк

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