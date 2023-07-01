«Вважатиметься застосуванням ядерної зброї». Данілов прокоментував можливий теракт на ЗАЕС

За словами серкретаря РНБО, Україна зараз робить усе можливе і неможливе, щоб чергового теракту не сталося

Цивілізовані країни розглядатимуть імовірний теракт російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі «Радіо Свобода».

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«Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати – якщо не дай Боже це станеться – яка буде реакція світу на ці події», – зазначив посадовець.

На його думку, реакція світу на підрив Каховської ГЕС «не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна».

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Данілов зауважив, що Україна зараз робить «усе можливе і неможливе», щоб чергового теракту не сталося, проте атомна станція зараз – у руках терористів.

Серкретар РНБО припустив, що деякі західні партнери зараз переконують Росію, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть абсолютно катастрофічними для РФ.

За словами Данілова, складно спрогнозувати вірогідність теракту росіян на ЗАЕС, оскільки «ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти».

«У нас є наші протоколи, наші плани, у який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації», – розповів посадовець.

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Нагадаємо, міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що в разі теракту на ЗАЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. Із технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

До слова, російські терористи відрізали Україну від систем моніторингу на ЗАЕС, тому неможливо буде зафіксувати аварію у режимі реального часу, якщо вона станеться.