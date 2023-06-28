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Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування ядерної зброї РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування ядерної зброї РФ
25 травня Росія та Білорусь підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території
колаж: Факти

Лукашенко заявив, що «з ядерною державою ніхто ніколи не воював»

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко доручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї, яка розміщена на території Білорусі. Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що «з ядерною державою ніхто ніколи не воював». І зазначив, що наказав начальнику генштабу Білорусі, міністру оборони та голові КГБ визначити алгоритм застосування отриманої від РФ ядерної зброї.

«Ми його маємо застосувати в скрутну хвилину, якщо на нас нападуть. А значить, нападуть, як в Росії вже почали вимовляти, на Союзну державу», – сказав Лукашенко. 

Як повідомлялося, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Також 13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

Також Лукашенко заявив про приведення білоруської армії в повну бойову готовність.

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Теги: Олександр Лукашенко документи президент ядерна зброя Білорусь війна

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