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Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
На території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів
фото з відкритих джерел

Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну»

Російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«За останніми даними окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «Росатому», які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «Росатомом». Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева», – йдеться у повідомленні.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. «Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну», – зазначили у  розвідці.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що у разі російського теракту на Запорізькій АЕС, Київ залишається поза межею впливу наслідків.

Також у Запоріжжі пройшли спецнавчання на випадок аварії на ЗАЕС

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Теги: окупанти Міноборони наказ Запорізька АЕС

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