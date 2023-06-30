Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня

На території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів

Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну»

Російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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«За останніми даними окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «Росатому», які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «Росатомом». Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева», – йдеться у повідомленні.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. «Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну», – зазначили у розвідці.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що у разі російського теракту на Запорізькій АЕС, Київ залишається поза межею впливу наслідків.

Також у Запоріжжі пройшли спецнавчання на випадок аварії на ЗАЕС