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У Запоріжжі стартують спецнавчання на випадок аварії на ЗАЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Запоріжжі стартують спецнавчання на випадок аварії на ЗАЕС
Росія готує теракт на ЗАЕС
фото: glavcom.ua

На окремих ділянках у місті будуть тимчасові обмеження руху

Сьогодні, 29 червня у Запоріжжі та області розпочинаються спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Починаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області», - йдеться в повідомленні.

Малашко попередив про тимчасові обмеження руху на окремих ділянках. «Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитися до деяких незручностей», – закликав він.

Нагадаємо, 28 червня, Верховна Рада України закликала міжнародні організації та уряди іноземних держав запобігти ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидіяти ядерному шантажу Російської Федерації.

Як повідомлялося, 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

Читайте також: Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»

Теги: розвідка росія Верховна Рада навчання МАГАТЕ Запорізька АЕС Запоріжжя

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