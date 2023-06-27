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Чи готова Росія підірвати Запорізьку АЕС? Оцінка США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи готова Росія підірвати Запорізьку АЕС? Оцінка США
Запорізька атомна електростанція
фото з відкритих джерел

Американці відстежують стратегічну позицію Росії та її ядерний потенціал

Попри повідомлення України про те, що Росія готується підірвати Запорізьку АЕС, Сполучені Штати поки що не вважають таку загрозу неминучою. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно», – підкреслив посадовець.

Кірбі додав, що так само США наразі не бачать можливості застосування Росією ядерної зброї.

«Скажу одне − що Росія є ядерною державою. І ми відстежуємо, наскільки це можливо, стратегічну позицію Росії, її ядерний потенціал. Це продовжується. І ми не бачимо жодних ознак, окрім бурхливої риторики, ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України», – наголосив представник Білого дому.

За його словами, США не зробили нічого і не бачили нічого, що могло б змусити Америку змінити її власні стратегічні сили стримування.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

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Теги: Запорізька АЕС США окупанти

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