Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС – Міненерго

Україна має датчики радіаційного контролю на правобережжі

Російські терористи відрізали Україну від систем моніторингу на ЗАЕС, тому неможливо буде зафіксувати аварію у режимі реального часу, якщо вона станеться. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає «Суспільне».

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«Зараз у нас ситуація складніша, адже вони відрізали нас від моніторингу ситуації на станції. Тобто, якщо вони, не дай Бог, вчинять якусь дію, внаслідок чого відбудеться аварія, то у нас немає доступу до систем моніторингу, які одразу в режимі реального часу можуть це відфіксувати», – зазначив він.

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін пояснив, що Україна має датчики радіаційного контролю на підконтрольній території на правобережжі.

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«Якщо дійсно буде викид радіації на станції, ми матимемо інформацію за кілька годин. Я думаю, якщо буде нормальна ситуація із повітрям, то буквально за кілька хвилин матимемо інформацію. Також на інших станціях протягом годин інформація з’являтиметься про підвищення радіаційного фону у допустимих рамках. Але все одно це свідчитиме про те, що щось сталось на ЗАЕС», – зазначив він.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.