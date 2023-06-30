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Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС – Міненерго

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС – Міненерго
РФ визнала, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується
фото ілюстративне

Україна має датчики радіаційного контролю на правобережжі

Російські терористи відрізали Україну від систем моніторингу на ЗАЕС, тому неможливо буде зафіксувати аварію у режимі реального часу, якщо вона станеться. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає «Суспільне». 

«Зараз у нас ситуація складніша, адже вони відрізали нас від моніторингу ситуації на станції. Тобто, якщо вони, не дай Бог, вчинять якусь дію, внаслідок чого відбудеться аварія, то у нас немає доступу до систем моніторингу, які одразу в режимі реального часу можуть це відфіксувати», – зазначив він.

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін пояснив, що Україна має датчики радіаційного контролю на підконтрольній території на правобережжі.

«Якщо дійсно буде викид радіації на станції, ми матимемо інформацію за кілька годин. Я думаю, якщо буде нормальна ситуація із повітрям, то буквально за кілька хвилин матимемо інформацію. Також на інших станціях протягом годин інформація з’являтиметься про підвищення радіаційного фону у допустимих рамках. Але все одно це свідчитиме про те, що щось сталось на ЗАЕС», – зазначив він.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. 

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Теги: Запорізька АЕС Міненерго теракт

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