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Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
Буданов наголошує, що росіяни підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи
фото з відкритих джерел

Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо

У разі теракту на Запорізькій АЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Warzone.

«Якщо рішення буде прийнято, частина станції, яку вони, швидше за все, підірвуть, – це штучний ставок на території станції, що забезпечує охолодження», – сказав Буданов.

Він твердить, що Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо. Саме тому планують пошкодити систему охолодження.

«Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі», – пояснив Буданов.

Він додав, що з технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи. «Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові», –  зазначив головний розвідник.

Нагадаємо, за даними розвідки російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. 

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Теги: росія окупанти теракт Міноборони Кирило Буданов МАГАТЕ тривога Запорізька АЕС

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