Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти

Буданов наголошує, що росіяни підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи

Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо

У разі теракту на Запорізькій АЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Warzone.

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«Якщо рішення буде прийнято, частина станції, яку вони, швидше за все, підірвуть, – це штучний ставок на території станції, що забезпечує охолодження», – сказав Буданов.

Він твердить, що Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо. Саме тому планують пошкодити систему охолодження.

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«Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі», – пояснив Буданов.

Він додав, що з технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи. «Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові», – зазначив головний розвідник.

Нагадаємо, за даними розвідки російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.