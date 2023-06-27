Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»

Експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна: «У разі підриву ставка-охолоджувача у нас буде 27 годин…»

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росіяни повністю підготувалися до підриву Запорізької атомної станції (ЗАЕС). Одним із місць, де нібито закладена вибухівка є шандор, тобто затворний щит на ставку-охолоджувачі, який слугує для охолодження реакторів. Якщо буде зруйновано цей щит, витече уся вода. А значить не буде чим охолодити реактори, які перегріються і вибухнуть. Трагедія, яка може статися, буде схожою на ту, що сталася у Японії на станції «Фукусіма-1» у 2011 р. Вона вибухнула через неможливість охолоджуватися внаслідок потужного землетрусу.

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Мінування ЗАЕС – не новина. Ще влітку минулого року, коли окупанти захопили станцію, вони завезли на її територію вантажівки зі зброєю. За інформацією українських працівників станції, частина яких попри усе продовжує виконувати свої обов’язки, у автомобілях була вибухівка. Відтоді окупанти використовують територію станції для своїх атак на мирні українські міста. Неодноразово на відео з’являлися епізоди, коли над станцією літають ракети. Лише щасливий збіг обставин досі не призвів до трагедії.

Сьогодні усі шість енергоблоків не виробляють електроенергію. При цьому реактор №5 перебуває у стані «гарячої зупинки». Це означає, що за потреби його потужність для поновлення виробництва електроенергії можна підняти у стислі терміни. З точки зору безпеки, це найнебезпечніший реактор на станції, оскільки вибух працюючого реактора спричинить більше забруднення, ніж викиди після вибуху ректорів на так званій «холодній зупинці».

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Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна раніше була членкинею колегії Державної інспекції ядерного регулювання. На її думку, українцям слід готуватися до гіршого сценарію, оскільки повний контроль над станцією і безпекою саме в руках окупаційних військ. В інтерв’ю «Главкому» Кошарне назвала найбільш ймовірний сценарій розвитку подій на Запорізькій АЕС, жорстко розкритикувала «Енергоатом», розповіла про те, як живуть українські працівники станції, які залишилися там працювати, та оцінила шанси врятувати станцію за найгіршого перебігу подій.

Ольга Кошарна: У минулому році, коли усі експерти волали, що потрібно зупинити АЕС, «Енергоатом» експортував електроенергією

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС, бо окупанти замінували станцію. Ще раніше про це саме казав голова Головного управління розвідки Кирило Буданов. Але ж вибухівка на станції була і минулого року. Тоді реактори працювали, над ними літали ракети і навіть влучали поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. То коли небезпека була більшою, минулого року, чи зараз?

Так, коли реактор працює, небезпека є більшою. Але зараз маємо «гарячу зупинку» енергоблоку №5. Його можна швидко запустити на мінімально контрольовану потужність. У разі вибуху буде викид іншого складу радіонуклідів, відмінного від того, коли реактор не працює, оскільки запуститься ядерна ланцюгова реакція. Тобто росіяни спеціально тримають блок на «гарячій зупинці» для шантажу української сторони.

Вони тягнуть лінію електропередач з Росії, через Мелітополь і Молочанськ (міста у Запорізькій області). Про це і голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі казав. Тобто вони хочуть через Запорізьку ТЕС живити АЕС, хочуть зруйнувати лінію електропередач, яка пов’язує Запорізьку АЕС з нашою об’єднаною енергосистемою, а також мати за рахунок цього додатковий важіль впливу. Вони і на цьому гратимуть.

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Ви питаєте чому зараз така істерика (навколо замінування атомної станції). 12 квітня поряд з машинним залом четвертого енергоблоку відбулася випадкова детонація міни. Наш міністр енергетики (Герман Галущенко), Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у минулому році, коли усі експерти волали, що потрібно переводити станцію, усі її блоки до «холодної зупинки», тобто повністю вимикати з початком окупації, експортувала електроенергією. Навіть коли у серпні минулого року відбувалися обстріли, а енергоблоки зупинилися автоматично завдяки аварійному захисту, вони їх знову запускали. Це порушення всіх правил. Бо для них гроші не пахнуть. На мою думку, бездіяльність державного регулювання (в атомній електроенергетиці) має розслідувати СБУ. Котін казав, що все під контролем, усіх заспокоював (Петро Котін – з 2 квітня 2020 р. в.о. президента «Енергоатома»), це щоби президент тільки гарні новини слухав.

Ви кажете, що у випадках діючого і зупиненого реактора у разі вибуху станеться викид різного складу радіонуклідів. У чому він різний і наскільки відрізнятимуться наслідки?

Якщо під час «холодної зупинки» станеться вибух, усе обмежиться забрудненням майданчику самої станції і 30 км зоною навколо. Це якщо би була важка аварія з розплавленням активної зони ядерного реактора (пошкодження ядерного палива від перегрівів). А якщо енергоблок працює навіть на мінімальній потужності, то внаслідок підриву шандора (влаштований на порозі греблі затворний щит, який відкривається для спускання води, – «Главком») води не стане.

За оптимістичним сценарієм у разі вибухі реактора на ЗАЕС можуть постраждати 30 тис. км.кв.

Тобто у разі вибуху може статися трагедія, така ж, яка була на «Фукусімі-1» (12 березня 2011 року у Японії на першому енергоблоці атомної станції «Фукусіма» стався вибух, що зруйнував залізобетонну оболонку реактора і спричинив викид в атмосферу радіоактивних речовин). Якщо у повітрі є 4% водню – це вже вибух. Відбуватиметься цирконієва реакція з виділенням великої кількості водню. На «Фукусімі-1» стався саме водневий вибух, який виніс із активної зони реактора радіоактивні гази. Далі все залежатиме від напрямів і швидкості вітру, наявності, або відсутності опадів, пори року тощо. Моделювання потрібно робити з урахуванням погодних умов, коли аварія вже сталася.

Чи можливо зараз повністю зупинити той реактор, який у стані «гарячої зупинки» перебуває?

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Неможливо! Окупанти ж спеціально її (атомну станцію) не зупиняють. Наші працівники станції не можуть на це впливати, вони не можуть впливати на технічні рішення керівництва ЗАЕС, поставлене окупантами. Хіба що їх можуть використати як живий щит, коли окупанти самі виходитимуть із атомної станції. Більш того, я вангую, що вони не підриватимуть АЕС, коли самі там перебуватимуть. Вони це зроблять (підірвуть), коли ЗСУ зайде разом з нашими атомниками. Дистаційно підірвуть шандору, а потім казатимуть: «криворукі хохли, бо ж коли були ми, було усе в порядку. От навіть Гроссі підтверджував». Тому потрібно готуватися до найгіршого варіанту. Є наказ МОЗ про те, як діяти населенню, є рекомендації від Державного науково-технічного центрі з ядерної та радіаційної безпеки.

«Гроссі транслює російські наративи»

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну станцію. Він назвав ситуацію «серйозною», натомість не побачив, що ставок-охолоджувач АЕС заміновано, сказав лише. що у ньому «було достатньо води». Також він додав, що світ має знати правду про небезпеку того, що може статися «велика аварія». Що ви прочитали у заяві голови МАГАТЕ, наскільки серйозною є небезпека?

Я бачила його брифінг на ЗАЕС. Він зробив дві недипломатичні заяви, чим втратив нейтральність. Він, зокрема, відповідаючи на запитання про те, коли станція може виробляти електроенергію відповів, що рішення про це має ухвалювати менеджмент АЕС. Він прекрасно знає, що дозвіл на введення в експлуатацію станції надає Державна інспекція ядерного регулювання України. Без цього оператор жодної станції не має права щось робити. Це по-перше. По-друге, він сказав, що це можливо «коли вони призупинять контрнаступ»…

Вони (МАГАТЕ) підтвердили, що є замінування навколо станції, є у середині майданчику атомної станції мінування. Йому пояснили, що ці міни нібито встановлені з оборонною ціллю. Від кого обороняємося? Від власника станції? МАГАТЕ каже, що мінування не відповідає стандартам безпеки, але не впливає на працездатність систем безпеки.

Коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, відбувся вибух на ураново-графітовому реакторі, після якого розпочалася пожежа. Реактор на Запорізькій станції водневий. Що відбуватиметься після вибуху? Якщо порівняти наслідки від вибуху на Чорнобильській, і на Запорізькій, де вони небезпечніші?

На Чорнобильській станції тривала пожежа тому, що там графітовий сповільнювач, який палає. Це іншого типу реактор. Порівнювати їх не можна. У Чорнобилі був паровий вибух, яким винесло назовні увесь графіт. У випадку із Запорізької ситуацією може бути те, що сталося на «Фукусімі-1».

В інтерв’ю «Главкому» президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів, що води у ставку для охолодження реакторів, якщо вони не працюють, має вистачити на 12 років. Погоджуєтеся?

Це дурість. Всі фахівці сміються. Він перебуває на цій посаді просто тому, що відповідає кваліфікаційним вимогам. Але насправді його технічні знання жахливі. Різниця у кількості використання води для охолодження реакторів, які перебувають у різних станах, звичайно, є. Але це точно не 12 років. Те ж МАГАТЕ каже, що невідомо на скільки вистачить води. У ставку-охолоджувачі було 16,67 м, а зараз 16,58 м (після підриву Каховської ГЕС і неможливості поповнення ставка), тому що «дзеркало» ставка 8 км кв, випаровування відбувається, якась частина води втрачається, коли вона іде по трубопроводах до реактора.

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Чи є у вас особисто контакти з українськими фахівцями, які попри все продовжують виконувати свої обов’язки на станції? Що люди розповідають?

Так, у мене є контакти, отримую інформацію з перших рук, але цими контактами ні з ким не ділюсь. Люди розповідають, що страшенно лютує ФСБ. У працівників станції перевіряють телефони, обшукують квартири. Не дай боже, якщо знаходять українські sim карти. То капець людині одразу, тягнуть до катівні. От саме зараз грабують квартири, особливо тих працівників станції, які виїхали з Енергодара. Опечатують квартири потім. На ЗАЕС є машини «Тигри», на яких кадировці з підрозділу «Ахмат» пересуваються. Нібито наші люди чули розмови кадировців між собою: ті не виключали, що під час відходу можуть убити зміну, яка працюватиме. Вони здатні на все.

Чи може у цій ситуації МАГАТЕ зробити більше, ніж просто відвідувати станцію?

Ні, нічого вони не можуть. Більше того, Гроссі транслює російські наративи. Нібито робота блоку №5 потрібна для того,… щоби переробляти стокові води, підтримування кондиціонування повітря. Це все фігня. Мені звідти написали, що навіть кондиціонування немає, не працюють пароінжектори.

«70% закупок «Енергоатома» у 2022 році припало саме на… ЗАЕС, коли станція була в окупації»

Якщо міркувати за логікою окупантів, то вони можуть і не підривати шандор, аби спричинити аварію. Вони можуть пошкодити лінію електропередач, яка подає електроенергію для насосів на станції і аварія станеться через якийсь час…

Ні. Там же ще є 20 стаціонарних дизельних генераторів, є запас палива для них, є також мобільні генератори. Але, на мій погляд, найбільш ймовірним сценарієм розвитку подій є такий: окупанти виходять з АЕС, чекають, поки наші зайдуть. Потім підривають дистанційно шандор. Це найпростіше, що можна зробити.

Рафаель Гроссі не знайшов міни у ставку-охолоджувачі Фото: telegraf.com.ua

Уявімо найстрашніше: стався підрив. Вода зі ставка-охолоджувача виливається. Які варіанти дій існують для спеціалістів, аби не допустити вибуху через брак води? Чи взагалі є такі варіанти, чи трагедія неминуча?

На всі сценарії є плани. Але я публічно їх озвучувати не можу. Ми ж не дарма «могутньою купкою» з фахівцями зібралися і працюємо над цим уже більше року, консультуємо кого потрібно. Якщо вчасно зайдемо на станцію, найгірших сценаріїв можна буде уникнути. У «гарячому» стані якщо реактор, то в разі втрати води проміжок часу до розплавлення активної зони – 27 годин. А якщо реактор у «холодному» стані, то вісім діб. От і різниця. Чому ми і кричали про це з моменту окупації про те, що слід повністю зупиняти реактори. Але комусь потрібно було увесь цей час «бабки» заробляти. Я вже не кажу про те, що 70% закупок «Енергоатома» у 2022 р. припало саме на… ЗАЕС, тобто коли станція в окупації. На жаль, нічого (коли воєнний стан) перевірити зараз не можна.

23 березня 2022 р. СБУ затримала Бояринцева

Знаєте, якщо проаналізувати усю діяльність «Енергоатома» у перший місяць окупації, то вони чекали окупантів. Уся команда Андрія Деркача (Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоптом»), яка була впроваджена перед повномасштабним вторгненням, частково досі там сидить (на ЗАЕС). Те, що змінили директора ЗАЕС 16 лютого 2022 р., заступників директорів з фізичного захисту на майже усіх атомних станціях поміняли – не випадковість. Наприклад, мова про Олега Бояринцева, багаторічного помічника Андрія Деркача (23 березня 2022 р. на межі Львівської і Рівненської областей СБУ затримала Олега Бояринцева. Його підозрюють у співпраці з російськими окупантами).

Розпорядженням Кабінету міністрів від 9 грудня 2021 р. №1606 було затверджено негативну оцінку результатів службової діяльності у 2021 р. голови Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) Григорія Плачкова.

Вони (влада) скинули Григорія Плачкова, поставили Олега Корікова. Він такий же невіглас, як і Котін. Тобто все це спланована операція, самі знаєте на чиєму боці.

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Михайло Глуховський, «Главком»