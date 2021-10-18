Як надурили Азарова. Експрем'єр, що втік до Росії, втрапив в конфуз

Колишній глава уряду дізнається новини із сатиричного сайту і вірить їм

Одіозний прем'єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров повірив в поширену сатиричним порталом ІА «Панорама» фейкову новину про зниження пенсійного віку в Китаї і засудив європейські країни за нездатність забезпечити своїм громадянам такі ж умови. Публікацію про це довірливий політик написав на своїй сторінці в Facebook.

У поширенні фейку експрем'єра викрили журналісти «Панорами». У жовтні 2018 року вони опублікували замітку, в якій стверджувалося, що Комуністична партія КНР нібито знизила пенсійний вік для чоловіків до 55 років і до 50 років – для жінок.

Вони також вказали, що всі китайські пенсіонери нібито отримали право на щорічні безкоштовні путівки в Єгипет і країни Євросоюзу. «Яка європейська країна змогла забезпечити аналогічні умови своїм громадянам ?!» – написав Азаров, прикріпивши до публікації відповідну картинку.

«Який ще колишній прем'єр-міністр з серйозним виглядом публікує наші матеріали п'ять-десять разів на рік?» – відреагували співробітники порталу в Telegram.

ІА «Панорама» – сатиричний видання, що публікує вигадані новини. Російські політики, громадські діячі і пересічні користувачі мережі не раз ставали жертвами проекту, видаючи інформацію сайту за достовірні відомості.

Раніше колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров поскаржився на блокування свого YouTube-каналу і сторінки у Facebook.

Нагадаємо, 19 березня РНБО повідомила, що запровадила максимальні санкції проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які переважно втекли до Росії після падіння режиму Януковича. Під нові санкції потрапили, зокрема, сам колишній президент Віктор Янукович, колишні прем’єр-міністр Микола Азаров, міністр оборони Павло Лебедєв, міністр освіти Дмитро Табачник, генеральний прокурор Віктор Пшонка, бізнесмен Сергій Курченко, нардеп Вадим Колесніченко та інші, загалом 27 осіб.

Раніше НАБУ поновило розслідування щодо Азарова.

Також слідчим Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб. Справа стосується сприянню окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.



