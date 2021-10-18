Командира Чорноморського флоту РФ судитимуть за підбурювання українських військових до держзради

Під час блокування та захоплення українських військових частин на території Криму Росія використовувала як військових, так і мирне населення

Схиляючи українських моряків скласти зброю та перейти на бік окупанта, російський офіцер застосовував вмовляння, підкуп та погрози

Слідчі Головного слідчого управління СБУ скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації за фактами пособництва у вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до державної зради, а також пособництва у веденні агресивної війни. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

В ході розслідування було встановлено, що представник керівного складу Чорноморського флоту Російської Федерації 3 березня 2014 року прибув до військового містечка Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України, дислокованої у смт. Новоозерне (Автономна Республіка Крим).

Там шляхом умовлянь, підкупу та погроз він схиляв офіцерів військової частини до вчинення державної зради. Зокрема, примушував добровільно здати зброю командира великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», заступника командира Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України, начальника штабу Південної Військово-морської бази ВМС ЗСУ та командира 5-ї бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ.

У випадку відмови російський офіцер погрожував військовослужбовцям ВМС Збройних Сил України застосуванням зброї з боку військових Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв побудувати в Україні великий флот до 2035 року.

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