  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Азаров поскаржився, що його забанив YouTube і Facebook

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Микола Азаров зараз мешкає в Російській Федерації - Азаров поскаржився, що його забанив YouTube і Facebook
    Микола Азаров зараз мешкає в Російській Федерації
    Фото із російських ЗМІ

    «Американці заблокували в один день», – поскаржився колишній глава уряду України

    Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров поскаржився на блокування свого YouTube-каналу і сторінки у Facebook. Свою скаргу він розмістив у себе у Twitter 14 квітня.

    «У мене забрали право на інформацію, а також приблизно пів мільйона постійних глядачів. Мій YouTube-канал і сторінка у Facebook нараховували кожен понад 200 тис. підписників. Американці заблокували все в один день, і в мене зникли всі матеріали, що накопичувалися понад п'ять років», – написав він.

    Азаров був главою українського уряду з березня 2010-го до січня 2014 року. Під час Революції гідності, на початку 2014 року, покинув країну й зараз проживає в Росії. Стосовно Азарова в Україні розслідують кілька кримінальних проваджень, пов'язаних із розтратою державних коштів. В Україні він перебуває в розшуку й під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

    Нагадаємо, 19 березня РНБО повідомила, що запровадила максимальні санкції проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які переважно втекли до Росії після падіння режиму Януковича. Під нові санкції потрапили, зокрема, сам колишній президент Віктор Янукович, колишні прем’єр-міністр Микола Азаров, міністр оборони Павло Лебедєв, міністр освіти Дмитро Табачник, генеральний прокурор Віктор Пшонка, бізнесмен Сергій Курченко, нардеп Вадим Колесніченко та інші, загалом 27 осіб.

    Також слідчим Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб. Справа стосується сприянню окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
    Теги: Віктор Янукович РНБО санкції Микола Азаров розслідування Facebook Twitter соціальні мережі державна зрада YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies