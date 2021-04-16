Азаров поскаржився, що його забанив YouTube і Facebook

«Американці заблокували в один день», – поскаржився колишній глава уряду України

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров поскаржився на блокування свого YouTube-каналу і сторінки у Facebook. Свою скаргу він розмістив у себе у Twitter 14 квітня.

«У мене забрали право на інформацію, а також приблизно пів мільйона постійних глядачів. Мій YouTube-канал і сторінка у Facebook нараховували кожен понад 200 тис. підписників. Американці заблокували все в один день, і в мене зникли всі матеріали, що накопичувалися понад п'ять років», – написав він.

У меня отняли право на информацию, а также около полумиллиона постоянных зрителей



Мой YouTube-канал и страница в «Фейсбуке» насчитывали каждый более 200 тысяч подписчиков



Американцы заблокировали все в один день, и у меня пропали все материалы, накапливавшиеся более 5 лет pic.twitter.com/hjihfWJPEB — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) April 14, 2021

Азаров був главою українського уряду з березня 2010-го до січня 2014 року. Під час Революції гідності, на початку 2014 року, покинув країну й зараз проживає в Росії. Стосовно Азарова в Україні розслідують кілька кримінальних проваджень, пов'язаних із розтратою державних коштів. В Україні він перебуває в розшуку й під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 19 березня РНБО повідомила, що запровадила максимальні санкції проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які переважно втекли до Росії після падіння режиму Януковича. Під нові санкції потрапили, зокрема, сам колишній президент Віктор Янукович, колишні прем’єр-міністр Микола Азаров , міністр оборони Павло Лебедєв, міністр освіти Дмитро Табачник, генеральний прокурор Віктор Пшонка, бізнесмен Сергій Курченко, нардеп Вадим Колесніченко та інші, загалом 27 осіб.