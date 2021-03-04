НАБУ поновило розслідування щодо Азарова

Розслідування у кримінальному провадженні стосовно Миколи Азарова поновлено на виконання ухвали суду

Національне антикорупційне бюро України поновило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова. Про це повідомили в НАБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«16 лютого 2021 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду скасував постанову детектива про зупинення досудового розслідування. На виконання ухвали суду детективи Національного бюро поновили досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні», – розповіли в НАБУ.

Зазначається, що ці процесуальні рішення не впливають на можливість притягнення до відповідальності особи, викритої на зловживанні.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд України скасував постанову про зупинення досудового розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Постановою детектива НАБУ від 1 лютого 2021 року досудове розслідування було зупинене у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці.

Рада ЄС додала Азарова до санкційного списку, а його активи були заморожені 2014 року на основі тверджень тоді нового уряду України. Україна надіслала до Брюсселя звинувачення щодо Миколи Азарова, який тоді разом із колишнім президентом Віктором Януковичем втік до Росії, у важких злочинах, зокрема, присвоєнні активів державних енергетичних компаній та отриманні хабарів за призначення на посади.

Нагадаємо, в березні 2020 року Європейський союз офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Азарова. Разом з ним зі списку санкцій був виключений і ексміністр енергетики Едуард Ставицький

Микола Азаров – український політик російського походження. Чотирнадцятий прем'єр-міністр України. До цього двічі був першим віцепрем'єром, а також двічі виконував обов'язки прем'єра. У 2014-му втік з України, відтоді перебуває у розшуку Служби безпеки.

В Україні проти нього відкрита низка кримінальних справ. Так, Азарова підозрюють у заволодінні з іншими учасниками злочинної організації експрезидента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, який належить ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта».