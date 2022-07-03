Захід не підштовхуватиме Україну до переговорів з Росією, – Штайнмайєр

Штайнмайєр заявив, що до початку переговорів із Росією Україну потрібно зробити сильнішою

За словами Штайнмайєра, зараз все вирішується на полі бою

Західні партнери не підштовхуватимуть Україну до мирних переговорів із Російською Федерацією. Про це повідомив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає ZDF.

За його словами, Україна має відновити суверенітет, територіальну цілісність та незалежність на всій своїй території. Він також наголосив, що питання того, як може завершитися війна, залишається відкритим. І зараз все вирішується на полі бою, хоча будь-яка війна закінчується за столом переговорів.

«Нам потрібно поставити Україну в таке становище, коли їй є про що домовлятися, зробивши її сильною до початку переговорів. Ми не підштовхуватимемо Україну. Це її рішення, коли йти цим шляхом», – зазначив Штайнмайєр.

Нагадаємо, раніше німецький таблоїд Bild опублікував інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не захотів бачити Штайнмаєра серед учасників іноземних делегацій високого рівня, які в останні дні часто відвідують Київ.

Згодом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Київ вважає його візит небажаним.

Раніше Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою підтримку газопроводу «Північний потік-2».