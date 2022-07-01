Німеччина виділила Україні грант на 1 млрд євро: на що підуть гроші

З початку воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків

Уряд Німеччини виділив Україні грант на 1 млрд євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Повідомляється, що кошти перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, відкритий Міжнародним валютним фондом (МВФ) для країн-донорів України.

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану. Загалом з початку воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

Нагадаємо, також повідомлялося, що Норвегія обіцяє виділити Україні фінансову допомогу у розмірі близько 1 млрд євро.

Як повідомлялося, Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць.