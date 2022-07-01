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  4. Німеччина виділила Україні грант на 1 млрд євро: на що підуть гроші
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    Економіка

    Німеччина виділила Україні грант на 1 млрд євро: на що підуть гроші

    З початку воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро - Німеччина виділила Україні грант на 1 млрд євро: на що підуть гроші
    З початку воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро
    фото з відкритих джерел

    Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків

    Уряд Німеччини виділив Україні грант на 1 млрд євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

    Повідомляється, що кошти перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, відкритий Міжнародним валютним фондом (МВФ) для країн-донорів України.

    Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану. Загалом з початку воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

    Нагадаємо, також повідомлялося, що Норвегія обіцяє виділити Україні фінансову допомогу у розмірі близько 1 млрд євро.

    Як повідомлялося, Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна гроші фінансування Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина виділила Україні грант на 1 млрд євро: на що підуть гроші